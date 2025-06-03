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Бублик одержал историческую победу на "Ролан Гаррос"

Париж аплодирует, Казахстан гордится.

Сегодня, 10:38
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ktf.kz Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
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Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик творит историю на парижских кортах, передает BAQ.KZ. Впервые в карьере он вышел в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" в одиночном разряде, став настоящей сенсацией Открытого чемпионата Франции.

В четвёртом раунде Бублик одержал яркую и волевую победу над пятой ракеткой мира, британцем Джеком Дрейпером. После проигранного первого сета казахстанец сумел собраться и продемонстрировать блестящую игру - 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. Его мощная подача, уверенность в розыгрышах и эмоциональная устойчивость стали ключом к успеху.

Теперь Александру предстоит ещё одно серьёзное испытание - матч за выход в полуфинал против победителя пары Янник Синнер — Андрей Рублёв. Вне зависимости от результата, Бублик уже вписал своё имя в историю казахстанского тенниса, став первым представителем страны, добравшимся до такой стадии "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде.

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