Казахстанский теннисист Александр Бублик творит историю на парижских кортах, передает BAQ.KZ. Впервые в карьере он вышел в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" в одиночном разряде, став настоящей сенсацией Открытого чемпионата Франции.

В четвёртом раунде Бублик одержал яркую и волевую победу над пятой ракеткой мира, британцем Джеком Дрейпером. После проигранного первого сета казахстанец сумел собраться и продемонстрировать блестящую игру - 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. Его мощная подача, уверенность в розыгрышах и эмоциональная устойчивость стали ключом к успеху.

Теперь Александру предстоит ещё одно серьёзное испытание - матч за выход в полуфинал против победителя пары Янник Синнер — Андрей Рублёв. Вне зависимости от результата, Бублик уже вписал своё имя в историю казахстанского тенниса, став первым представителем страны, добравшимся до такой стадии "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде.