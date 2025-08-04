На прошедшем узату — традиционных казахских проводах невесты из родительского дома — один из самых трогательных моментов подарил семье сам Димаш Кудайберген, передает BAQ.KZ.

24-летняя Раушан, младшая сестра народного артиста Казахстана, вышла замуж, и в честь этого события её брат сочинил и исполнил авторскую песню "Қарлығашым ұя салғанда". Песня прозвучала впервые именно в день узату — как прощание, благословение и признание в любви.

На видео видно, как Димаш, едва сдерживая эмоции, исполняет проникновенные строки, а Раушан едва сдерживает слёзы. Гости, затаив дыхание, слушали, как будто проживая вместе с семьёй этот глубокий момент — когда родной человек уходит в новый этап жизни.

"Понимаем, что это естественно, — поделился позже певец. — Но отдать сестру в чужую семью всегда нелегко. И всё же, когда видишь, что она уходит к любимому человеку с благословением родных, сердце наполняется радостью".

Песня, исполненная Димашем, была написана в соавторстве вместе с братом Мансуром. Она стала настоящим посвящением не только Раушан, но и всем тем, кто когда-либо отпускал близкого человека с любовью и верой.

"Через эту песню мы хотели передать ту самую щемящую тоску в сердце. Будь счастлива, моя ласточка. От всего сердца — от брата", — написал Димаш.

Видео исполнения быстро разлетелось по соцсетям, собрав сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев от тронутых поклонников. Люди делились, что плакали, не понимая слов — настолько искренне прозвучала песня.

"Какая нежная любовь брата к сестре… Как будто теряет драгоценный оберег. Просит Всевышнего оберегать её в новой жизни", — написала одна из подписчиц.

Другие отмечали невероятную скромность и душевность всей семьи:

"Это не просто свадьба, это молитва. Обращение к Богу, чтобы у Раушан было так же хорошо в новой семье, как в родной". "Когда поют сердцем — даже без перевода плачешь", — комментируют поклонники из-за рубежа.