"Будь счастлива, моя ласточка": Димаш посвятил сестре песню на узату
Артист выступил на узату сестры с авторской песней.
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На прошедшем узату — традиционных казахских проводах невесты из родительского дома — один из самых трогательных моментов подарил семье сам Димаш Кудайберген, передает BAQ.KZ.
24-летняя Раушан, младшая сестра народного артиста Казахстана, вышла замуж, и в честь этого события её брат сочинил и исполнил авторскую песню "Қарлығашым ұя салғанда". Песня прозвучала впервые именно в день узату — как прощание, благословение и признание в любви.
На видео видно, как Димаш, едва сдерживая эмоции, исполняет проникновенные строки, а Раушан едва сдерживает слёзы. Гости, затаив дыхание, слушали, как будто проживая вместе с семьёй этот глубокий момент — когда родной человек уходит в новый этап жизни.
"Понимаем, что это естественно, — поделился позже певец. — Но отдать сестру в чужую семью всегда нелегко. И всё же, когда видишь, что она уходит к любимому человеку с благословением родных, сердце наполняется радостью".
Песня, исполненная Димашем, была написана в соавторстве вместе с братом Мансуром. Она стала настоящим посвящением не только Раушан, но и всем тем, кто когда-либо отпускал близкого человека с любовью и верой.
"Через эту песню мы хотели передать ту самую щемящую тоску в сердце. Будь счастлива, моя ласточка. От всего сердца — от брата", — написал Димаш.
Видео исполнения быстро разлетелось по соцсетям, собрав сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев от тронутых поклонников. Люди делились, что плакали, не понимая слов — настолько искренне прозвучала песня.
"Какая нежная любовь брата к сестре… Как будто теряет драгоценный оберег. Просит Всевышнего оберегать её в новой жизни", — написала одна из подписчиц.
Другие отмечали невероятную скромность и душевность всей семьи:
"Это не просто свадьба, это молитва. Обращение к Богу, чтобы у Раушан было так же хорошо в новой семье, как в родной".
"Когда поют сердцем — даже без перевода плачешь", — комментируют поклонники из-за рубежа.
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