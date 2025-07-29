Можно ли пополнять государственный бюджет с помощью майнинга криптовалюты рассказали в Минцифры РК, передает BAQ.kz.

С таким вопросом наша редакция обратилась в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В официальном ответе нам сообщили, что цифровой майнинг – это деятельность по проведению вычислительных операций с использованием компьютерных мощностей для получения цифровых активов. Для него нужно специализированное оборудование, такое как ASIC-чипы или графические ускорители, которые оптимизированы под однотипные криптографические вычисления.

"На сегодняшний день в Казахстане не планируется использовать суперкомпьютеры для майнинга криптовалют. Эти высокопроизводительные системы в первую очередь предназначены для развития искусственного интеллекта и будут использованы для широкого спектра задач: от обучения, до обучения больших языковых моделей и разработки ИИ-агентов до анализа массивов данных, генерации контента и моделирования. Особое внимание будет уделяться прикладным задачам в сфере государственных цифровых сервисов – таких как eGov и eOtinish, а также применению искусственного интеллекта в здравоохранении, энергетике, образовании и бизнесе", - ответили в ведомстве.

Майнить крипту в нашей стране можно, если получить соответствующую лицензию, говорится в сообщении. Процесс проходит через электронный портал e.license.kz. Лицензия действует в течение трех лет. Это обеспечивает правовую защиту участников рынка и способствует развитию цифровой экономики страны, рассказали в Минцифре РК.