В 2026 году в Казахстане планируется продолжить ежегодное повышение заработной платы гражданских служащих. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на брифинге по итогам заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"Во-первых, в бюджете мы ежегодно предусматриваем увеличение заработной платы для гражданских служащих, в том числе для отдельных их категорий. За прошедшие годы рост заработной платы для отдельных категорий составлял от 15 до 25%. Это первый момент", — отметил Азамат Амрин.

По его словам, вместе с этим государство принимает дополнительные меры, связанные с изменением налогового законодательства, которые позволят увеличить доходы населения. В частности, с 2026 года планируется увеличить минимальный стандартный налоговый вычет.

"Мы увеличили минимальный, так называемый стандартный вычет. Если сейчас он составляет 54 тысячи тенге, то будет увеличен до 128 тысяч тенге. Это означает, что со следующего года работники, получающие заработную плату до 150 тысяч тенге в среднем, будут полностью освобождены от подоходного налога", — пояснил он.

Амрин также напомнил, что государство продолжает оказывать поддержку отдельным категориям производителей. Так, казахстанские сельхозтоваропроизводители, включая крестьянские и фермерские хозяйства, освобождены от уплаты НДС. Кроме того, для крупных производителей сельхозпродукции предусмотрен дополнительный вычет по НДС: если ранее он составлял минус 70%, то теперь увеличен до минус 80%.