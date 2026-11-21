Будка охранника загорелась на стройке в Астане
Пожар произошел на территории строящегося объекта.
21 Ноября 2026, 10:11
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21 Ноября 2026, 10:1121 Ноября 2026, 10:11
77Фото: МЧС РК
В районе Сарыарка, на улице Ш. Бейсекова, загорелась отдельно стоящая охранная будка на территории строящегося объекта.
Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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