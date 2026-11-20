Трамп оценил саммит с Путиным и Си Цзиньпином на 12 баллов из 10
Президент США назвал визит в Китай успешным и рассказал об обсуждении ограничений в сфере искусственного интеллекта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги саммита с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, назвав встречу в Китае успешной. Об этом он заявил в телефонном интервью NBC News на борту президентского самолёта Air Force One по пути обратно в США.
Американский лидер оценил результаты встречи выше максимального балла.
«Я думаю, это было на 12 баллов. По шкале от нуля до 10 я бы оценил его на 12», — заявил Трамп.
Он также отметил, что в Пекине его приняли «настолько хорошо, насколько вообще можно принять человека».
По словам президента США, одной из тем переговоров с Си Цзиньпином стал искусственный интеллект. Оба лидера, как утверждает Трамп, считают позитивным шагом установление хотя бы минимальных ограничений для этой технологии.
При этом конкретные параметры возможных ограничений стороны не обсуждали.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- Эффективная энергия ветра - Как Костанайская область решает проблему дефицита электричества с помощью зеленой энергетики
- Правовая определенность и защита интересов: эксперт о том, что важно изменить в Гражданском кодексе