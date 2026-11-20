Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги саммита с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, назвав встречу в Китае успешной. Об этом он заявил в телефонном интервью NBC News на борту президентского самолёта Air Force One по пути обратно в США.

Американский лидер оценил результаты встречи выше максимального балла.

«Я думаю, это было на 12 баллов. По шкале от нуля до 10 я бы оценил его на 12», — заявил Трамп.

Он также отметил, что в Пекине его приняли «настолько хорошо, насколько вообще можно принять человека».

По словам президента США, одной из тем переговоров с Си Цзиньпином стал искусственный интеллект. Оба лидера, как утверждает Трамп, считают позитивным шагом установление хотя бы минимальных ограничений для этой технологии.

При этом конкретные параметры возможных ограничений стороны не обсуждали.