В Семее водителя оштрафовали на 20 МРП за езду без прав
Мужчина был лишён водительского удостоверения в 2018 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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В Семее сотрудники полиции выявили 39-летнего водителя BMW X5, который управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами соответствующей категории. Мужчину отстранили от вождения, а машину отправили на специализированную штрафную стоянку.
Нарушение выявили 19 ноября во время патрулирования. При проверке выяснилось, что в 2018 году водитель был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
За езду без соответствующего права мужчине назначили штраф в размере 20 МРП.
В полиции также сообщили, что владелец автомобиля в настоящее время находится за пределами города. Вопрос о его привлечении к ответственности рассмотрят после выяснения всех обстоятельств.
В ведомстве подчеркнули, что принцип «Закон и Порядок» распространяется на всех участников дорожного движения.
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