Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн признал, что результаты национальной сборной не устраивают никого, включая руководство КФФ. Несмотря на критику, уходить от ответственности он не намерен. Более того, в ближайшие месяцы федерацию ждут изменения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Манн заявил на брифинге, комментируя выступление сборной Казахстана в Лиге наций.

«Меня часто спрашивают, кто берет на себя ответственность. Конечно, я беру ее на себя, но ответственность несем мы все. Думаю, результаты не устраивают никого – ни сотрудников федерации, ни игроков в раздевалке после вчерашнего матча, ни людей, работающих в казахстанском футболе», – сказал Манн.

Генсек КФФ подчеркнул, что не собирается отступать из-за неудач. По его словам, задача федерации – добиться стабильных результатов не только на уровне мужской национальной команды, но и в женском и юношеском футболе.

«Я не сдаюсь и не отступлю перед трудностями. Моя задача – определить направление нашей работы и добиться результатов, которыми мы сможем гордиться. Речь идет не только о мужской сборной, но и о женской и командах младших возрастов. Нам нужен устойчивый успех», – заявил он.

При этом Манн анонсировал изменения внутри федерации, но пока не уточнил, какие именно решения будут приняты.

«Я подробно изучаю структуру национальных сборных. Это касается и других подразделений. Могу гарантировать, что в ближайшие месяцы в федерации будут изменения».

Почему Байсуфинов ушёл из сборной

Отдельно Скотт Манн прокомментировал уход Талгата Байсуфинова с поста главного тренера национальной команды.

По его словам, смена наставника не входила в первоначальные планы федерации. О решении Байсуфинова уйти он узнал в июле, когда приступал к работе в Казахстане.

«Я хотел посмотреть, как работают игроки и тренеры, оценить уровень футболистов и выслушать мнения. Но он решил уйти по целому ряду причин. Сейчас я понимаю их лучше, чем тогда», – рассказал Манн.

Журналисты также спросили, могла ли федерация сама добиваться ухода казахстанского специалиста. Манн отверг предположение о своей заинтересованности в его отставке.

«Я могу говорить только за себя. Я не хотел, чтобы он уходил. Впереди был турнир, и я предпочел бы, чтобы он остался. Мы еще раз попросили его продолжить работу, но он ясно дал понять, что не останется. Лично мне неизвестно, чтобы кто-то просил его уйти. Я верю тому, что он мне сказал. Думаю, он человек слова», – заявил генсек.

Что Манн сказал о назначении ван ’т Схипа и его зарплате

После ухода Байсуфинова федерации пришлось в короткие сроки искать нового главного тренера.

Выбор пал на нидерландского специалиста Джона ван ’т Схипа, которого Манн знал по прежней работе.

«Мне нужно было быстро найти главного тренера. Я давно не работал с Джоном, но знаю его как человека. Он сыграл 400 матчей за „Аякс“, тренировал этот клуб и работал в Греции. Он согласился приехать по моей просьбе, когда у нас было очень мало времени».

Манн также прокомментировал публикации о предполагаемой зарплате иностранного тренера. По его утверждению, ван ’т Схип не получал больше своего предшественника.

«То, что писали о зарплате Джона, не соответствует действительности. Он согласился приехать на ту же зарплату, которую получал Талгат Байсуфинов».

О критике и отношениях с журналистами

Генеральный секретарь КФФ затронул и тему отношений федерации со СМИ.

Манн заявил, что уважает работу журналистов, даже когда не согласен с их публикациями. Однако некоторые недавние материалы, по его мнению, вышли за рамки допустимой критики.

«Я всегда буду относиться к вам с уважением и прошу взвешенно и справедливо освещать эти вопросы. На этой неделе появились публикации, в которых поставили под сомнение мою порядочность и порядочность нашего председателя. Я считаю это совершенно неуместным».

Напомним, Скотт Манн приступил к работе в Казахстанской федерации футбола в июле 2026 года.