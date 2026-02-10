Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил о системных проблемах в сфере здравоохранения, связанных с разрозненностью информационных систем и злоупотреблениями при освоении бюджетных средств. Об этом Глава государства сообщил на расширенном заседании Правительства страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета", — отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что масштабы выявленных нарушений вызывают серьёзную обеспокоенность.

"Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере", — заявил он.

Глава государства поручил правоохранительным органам дать правовую оценку всем фактам, независимо от сроков давности и статуса причастных лиц.

"Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия", — подчеркнул Токаев.

Для устранения системных рисков Президент поручил завершить цифровую интеграцию отрасли.

"Поручаю Правительству до 1 декабря этого года завершить создание Единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов", — заявил Глава государства.

Отдельное внимание Президент уделил системе обязательного социального медицинского страхования.

"Надо обеспечить абсолютную прозрачность и системы обязательного социального медицинского страхования. В Фонде социального медицинского страхования были выявлены лазейки для приписок и фальсификаций. На заседании Национального курултая я отдельно остановился на этой проблеме", — отметил он.

Токаев вновь подчеркнул необходимость привлечения виновных к ответственности.

"Повторю: Генеральной прокуратуре и соответствующим правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных ко всем фактам хищения", — заявил Президент.

Кроме того, по его словам, серьёзные нарушения выявлены и в образовательной сфере.

"Выяснилось, что в образовательной сфере широко распространены различного рода аферы и махинации. Правонарушители должны обязательно понести заслуженное наказание", — подчеркнул Глава государства.

В завершение Президент поручил ускорить цифровизацию ключевых институтов.