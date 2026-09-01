«Буду скучать по этой работе»: Тим Кук провел последний день на посту главы Apple

Тим Кук провел последний день на посту генерального директора Apple и написал прощальное письмо всем сотрудникам компании, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Он возглавил компанию в августе 2011 года, приняв руководство от Стива Джобса. За 15 лет при нем вышли Apple Watch и AirPods, а линейки iPhone, iPad и Mac заметно расширились.

Как вы знаете, я не покидаю Apple. Но я оставляю роль, которую глубоко любил. Я буду скучать по этой работе так, как сейчас могу лишь начать себе представлять, и при этом остаюсь полностью в мире со своим решением, - написал Кук.

О своем преемнике Джоне Тернусе он высказался тепло. По словам Кука, мало кто понимает, что нужно для создания продуктов, меняющих мир, так, как понимает это Тернус.

Из компании Кук не уходит. В должности исполнительного председателя совета директоров он продолжит отвечать за работу с правительствами разных стран, включая США и Китай.

Кто еще уходит

Одновременно со сменой гендиректора Apple покидает свои главные позиции Фил Шиллер, один из самых заметных руководителей компании при Джобсе и при Куке.

66-летний Шиллер оставил руководство App Store и командой, отвечающей за продуктовые презентации. Он представлял многие ключевые продукты Apple и вместе с Джобсом создавал сам App Store.

В компании Шиллер остается со званием Apple Fellow. Сотрудникам он сказал, что займется другими проектами, какими именно, не уточнил. В Apple от комментариев отказались.

Сотрудники расценивают этот шаг как движение к окончательному уходу на пенсию.

App Store переходит в подразделение сервисов под руководством Эдди Кью, который курировал магазин приложений до 2015 года. Ежедневное управление возьмет на себя Карсон Оливер. Организацию мероприятий передали Ноле Вайнштейн, работавшей заместителем Шиллера с 2023 года.

Что это значит для нового гендиректора

Тернусу достается компания, из которой уходят ветераны.

Уже покинули посты или перешли на менее заметные роли операционный директор Джефф Уильямс, бывший глава аппаратного направления Дэн Риччио, финансовый директор Лука Маэстри и глава направления экологии и связей с госорганами Лиза Джексон. В октябре уходят прежний главный юрист компании и руководитель подразделения Apple Pay.

Первое крупное событие новой эпохи назначено на 9 сентября. На нем представят складной iPhone и новые Apple Watch.