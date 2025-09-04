Экологи с 2008 года настаивают на том, что областному центру нужна станция биологической очистки стоимостью несколько десятков миллиардов тенге. Водники утверждают, что дорогостоящий проект сильно отразится на тарифе, а очищать стоки можно гораздо дешевле, но не менее эффективно. В проблеме разбирался корреспондент BAQ.kz.

В реестре экологических проблем

В Костанае вновь активно обсуждают очистку канализационных стоков. Сейчас областной центр является единственный крупным городом в регионе, в котором нет станции биологической очистки. Хотя еще в 90-е годы до ее открытия оставался один шаг. Экологи предлагают отстроить ее заново, чтобы улучшить ситуацию с очисткой. Сотрудники горводоканала опасаются повышения тарифа.

Вопрос о строительстве станции биологической очистки в Костанае муссируется уже почти 20 лет. В 2012 к возведению станции вроде бы подошли вплотную, когда пообещали найти средства для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной документации (ПСД). Тогда же сообщалось, что строительство станции еще с 2008 года включено в региональный реестр объектов экологический проблем. Была даже обозначена сумма предварительных вложений - около 4 млрд тенге. Однако таких средств в местном бюджете не было ни в 2008, ни в 2012 году, поэтому предложили другой выход. Городская казна берет на себя финансирование только ТЭО и ПСД, на разработку, которых требуется порой больше года. Но зато с готовыми документами можно обратиться в министерство охраны окружающей среды и просить дать трансферы из республиканского бюджета на строительство станции.

Построили при СССР, но растащили

Обсуждение вновь осталось на уроне разговоров и проекте на время забыли, но в этом году снова вспомнили. В частности, во время весеннего рабочего визита в Костанай вице-министра экологии и природных ресурсов РК Нуркена Шарбиева.

"Мы настаиваем на том, что станция биологической очистки нужна Костанаю", - заявил тогда вице-министру руководитель департамента экологии Костанайской области Куаныш Елеусенов. Однако представители горводоканала вновь сообщили в ответ, что необходимости в ней нет. И подкрепили ответ новыми аргументами - уже третий год они используют новую технологию. Она заключается в разведении водорослей хлореллы, которые очищают сточные воды. И это дает положительные результаты.

Но экологи продолжили настаивать на строительстве станции, хотя пока не разработана даже ПСД. Водники же утверждают, что сначала нужно оценить эффект от водорослей хлореллы, а потому уже тратить миллиардные суммы.

"Костанай - самый крупный город региона, а в нем станции биологической очистки. Хотя они есть в Рудном, Лисаковске, Житикаре, и даже таких поселках, как Октябрьский, Качар, Карабалык. На данный момент все стоки из Костаная уходят в накопитель-испаритель емкостью 88 млн кубометров, который расположен в районе поселков Самир и Джамбул. Там установлено шесть откачивающих насосов, происходит механическая очистка вод", - рассказал руководитель отдела госконтроля департамента экологии Костанайской области Ерлан Есенеев.

По его словам, станция биологической очистки - это абсолютно другая технология со сложным механизмом, которая позволит сделать канализационную воду чуть если не питьевой, то пригодной для орошения точно. Помимо механической очистки, при которой фильтры задерживают крупную грязь, в ней существует биологическая очистка - насыщение сточных вод кислородом и активным илом. Активный ил состоит из бактерий, разлагающие все грязные стоки. Затем ил отстаивается, оседает на дно, а очищенную воду можно откачивать по специальным каналам и выводить, повторно используя в технических целях или для полива.

"Уже доказано, что при такой многоуровневой степени очистки канализационная вода точно будет пригодна для орошения. Это очень хороший эффект", - разъяснил руководитель отдела департамента экологии.

Он отметил, что у ГКП "Костанай-Су" сейчас есть проблемы с оттоком сточных вод, ведь два из трех коллекторов находятся в аварийном состоянии. Плюс канализационные сети, пролежавшие в земле по полвека и давно отслужившие свой срок, которые регулярно рвутся. Напомним, недавняя авария на таком старом коллекторе произошла буквально накануне Дня Конституции. В результате под отключение попали больше десятка домов и детская диагностическая больница. Устранение аварии в этом продолжается и может занять около недели.

"Проблема таких коллекторов не только в том, что они давно лежат под землей, но и в том, что нагрузка на них снизилась, потому что люди начали экономить на сливе воды. Большинство труб было проложено при СССР, когда жителей было больше, а вода была почти бесплатной. Все трубы очень большого диаметра и раньше это было оправдано, потому что стоки заполняли всю трубу", - пояснил Ерлан Есенеев.

Сейчас, по его словам, сточные воды заполняют лишь половину трубы огромного диаметра. И ее верхняя часть не используется и не соприкасается с тобой, поэтому под воздействием испарений быстро ржавеет и разрушается. В то время, как нижняя часть находится практически в идеальном состоянии за счет постоянного оттока воды. Главная задача горводоканала сейчас - поменять трубы на более меньший диаметр, чем он и занимается. Если же к этим заменам добавить еще станцию биологической очистки, ситуация для горожан улучшится в разы.

Руководитель отдела департамента экологии уточнил, что о необходимости использования такой станции говорили еще в советское время. И не просто говорили, а выделили средства и построили здание в 10 километрах от центральной части города. И даже успели его укомплектовать на 95%. Но после развала СССР из-за экономического кризиса станция оказалась никому не нужна. Ее просто бросили, а оборудование растащили. С тех пор Костанай не может добиться ее строительства.

Эффективная хлорелла

Станция биологической очистки, безусловно, представляет собой высокотехнологичный процесс очистки и его использование улучшило бы не только канализационные стоки ГКП "Костанай-Су", но и экологическую обстановку в регионе в целом. Ведь одно дело сбрасывать в арыки фекальную воду после механической очистки, а совсем другое - после биологической.

Однако, при всех очевидных плюсах такая мощная технология очистки требует огромных вливаний. В департаменте экологии нам не смогли назвать даже примерную сумму не только для нового строительства станции, но и для разработки проектно-сметной документации.

Зато ее озвучили в ГКП "Костанай-Су". По сравнению с 2012 годом она выросла почти в 10 раз и равняется примерно 35 млрд тенге.

"Это сумма только на строительство здания станции, без учета подведения коммуникаций, электросетей, зарплаты сотрудникам нового предприятия и так далее. Если мы потратим такие деньги, то она обязательно отразится на тарифе населения", - отметили в горводоканале.

И рассказали, что с 2023 года предприятие использует водоросли хлореллы, которые запустили в накопитель-испаритель. Этот проект по реабилитации водоемов и сточных воды стал возможен благодаря договору с северо-казахстанским ТОО "Научно-технологический центр воды". Именно это ТОО разработало технологию по очистки сточных вод с помощью водорослей и заключило договор с костанайским предприятием на 3 года.

Принцип очистки основан на том, что в процессе жизнедеятельности хлорелла поглощает фосфаты, нитриты и другие вредные вещества из канализационной воды. В результате ее показатели существенно улучшаются, ведь в процессе фотосинтеза вода насыщается кислородом. Принцип во многом схож с работой станцией биологической очистки, при которой вода в отстойниках также насыщается кислородом. При этом метод использования хлореллы горазды более дешевый. В 2023 году костанайцы потратили на него менее 400 млн тенге.

Об эффективности метода использования хлореллы представители ГКП "Костанай-Су" сообщали уже в конце 2023 года, использовав водоросли всего несколько месяцев.

Вечный спор экологов и водников

Озеро-накопитель сточных вод известно в Костанае, как озеро-вонючка. Рыбу в нем, конечно, ловят и продают, но не все готовы ее использовать. Что касается водоросли хлореллы, то проект по ее использованию заканчивается уже в следующем году. Как же быть дальше с очисткой сточных вод, если вопрос со строительством станцией биологической очистки пока завис?

"Мы и дальше будем использовать хлореллу для очистки воды. Мы переняли технологию у северо-казахстанских коллег, и теперь сами развели водоросли. Будем снова их запускать. Показатели хорошие, количество рыбы существенно увеличилось", - отметили в ГКП "Костанай-Су".

И заверили, что тратить 35 млрд тенге на строительство станции биологической очистки по-прежнему считают нецелесообразным. Однако в департаменте экологии области в начале сентября сообщили, что станция нужна городу и будет построена.

"Мы можем лишь сдвинуть сроки в Дорожной карте, в планах которой давно обозначено строительство станции. В акимате города нам сообщили, что уже в начале следующего года выделят деньги на разработку ПСД. Так что станция в любом случае нужна городу и будет построена", - сообщил руководитель департамента экологии региона Куаныш Елеусенов.

С учетом того, что разговоры о станции ведутся больше 10 лет, в скорую реализацию этой идей пока верится слабо. Да и доводы специалистов горводоканала кажутся весьма резонными. Если дешевая технология использования водорослей показала себя не менее эффективно, зачем тратить огромные средства на строительство станции биологической очистки? Впрочем, этот спор экологов и водников для костанайцев превратился уже в вечный. Чьи аргументы и доводы весомее для простых обывателей в реальности понять сложно.

Конечно, с учетом масштабности, обоснованности, проект по возведению станции биологической очистки кажется более эффективным, но только с точки зрения более глобальной фильтрации канализационных стоков. С точки зрения целесообразного использования бюджетных средств он уже вызывает массу вопросов.

Ведь если на предприятии пока справляются с очисткой без миллиардных вливаний, значит эффект есть. И если почти 20 лет назад проект внесли в региональный реестр экологических проблем, но за два десятилетия эту проблему так и не решили и никто, как говорится, не пострадал, возможно, это не такая большая проблема. И средства лучше потратить на обновление коллекторов и труб горводоканала? Вопрос по-прежнему риторический. Разрешится ли он в начале следующего года или опять будет отложен в долгий ящик, скоро будет известно. Основная проблема, которая напрямую касается жителей, лишь в том, что чем дольше разговоры о строительстве станции биологической очистки затягиваются, а решение откладывается, тем дороже становится реализация этого проекта. И если его все-таки реализует спустя почти 20 лет обсуждений, тарифы, скорее всего, вырастут в разы.