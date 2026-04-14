В Жаксынском районе Акмолинской области бухгалтер районного дома культуры осуждена за присвоение бюджетных средств на сумму свыше 58 млн тенге, передает BAQ.kz.

Прокуратурой Жаксынского района в ходе проверки деятельности ГККП «Районный дом культуры» при отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта выявлен факт хищения бюджетных средств.

Установлено, что бухгалтер предприятия незаконно перечисляла денежные средства на свой банковский счет. Общая сумма ущерба составила более 58 млн тенге.

По результатам проверки в отношении подозреваемой было начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

После завершения расследования уголовное дело было направлено в суд.

Приговором суда бухгалтер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Вместе с тем на основании статьи 74 Уголовного кодекса отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.