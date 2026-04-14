Бухгалтер дома культуры получила срок за присвоение бюджетных средств
В Акмолинской области бухгалтер районного дома культуры осуждена за хищение бюджетных средств на сумму более 58 млн тенге. Приговором суда ей назначено 7 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.
В Жаксынском районе Акмолинской области бухгалтер районного дома культуры осуждена за присвоение бюджетных средств на сумму свыше 58 млн тенге, передает BAQ.kz.
Прокуратурой Жаксынского района в ходе проверки деятельности ГККП «Районный дом культуры» при отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта выявлен факт хищения бюджетных средств.
Установлено, что бухгалтер предприятия незаконно перечисляла денежные средства на свой банковский счет. Общая сумма ущерба составила более 58 млн тенге.
По результатам проверки в отношении подозреваемой было начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
После завершения расследования уголовное дело было направлено в суд.
Приговором суда бухгалтер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.
Вместе с тем на основании статьи 74 Уголовного кодекса отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры
- В Астане горит электрощитовая в многоквартирном доме
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда