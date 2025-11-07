В Северо-Казахстанской области бухгалтер Молодежного ресурсного центра района Магжана Жумабаева признана виновной в присвоении бюджетных средств на сумму 17 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Прокуратура СКО выявила систематическое незаконное перечисление денег на личный счет должностного лица в период с января 2020 года по февраль 2025 года, включая заработную плату и иные выплаты.

По факту хищения 27 марта 2025 года было начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за присвоение или растрату вверенного чужого имущества. Приговором суда района Магжана Жумабаева от 29 сентября 2025 года бухгалтеру назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 7 лет.

С учетом того, что у осуждённой есть малолетний ребёнок, исполнение наказания отсрочено до 27 сентября 2028 года, когда ребёнку исполнится 14 лет. Частично причиненный государству ущерб уже возмещен.