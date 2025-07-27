Букингемский дворец откроет выставку платьев королевы Елизаветы II
Экспозиция расскажет о стиле и дипломатии через моду монаршей особы
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Весной 2026 года в Королевской галерее Букингемского дворца откроется масштабная выставка "Королева Елизавета II: её стильная жизнь", приуроченная к 100-летию со дня рождения британской королевы, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Report.az.
Как передают зарубежные СМИ, в центре экспозиции окажутся наряды, в которых Елизавета II появлялась на самых значимых этапах своей жизни - от свадьбы в 1947 году до коронации в 1953-м.
Издание The Art Newspaper отмечает, что королева использовала язык моды как тонкий дипломатический инструмент, подобно своей знаменитой предшественнице Елизавете I. Один из ярких примеров - белое платье от дизайнера Нормана Хартнелла, созданное для банкета в Карачи в 1961 году: изумрудная складка на спине отсылала к национальным цветам Пакистана.
Свадебное и коронационное платья королевы также были созданы Хартнеллом. Примечательно, что над финальным вариантом наряда для коронации лично работала сама Елизавета II: по её просьбе к традиционным британским символам были добавлены эмблемы стран Содружества, такие как южноафриканская протея и австралийская акация.
Всего выставка представит около 200 экспонатов, включая не только наряды королевы и членов королевской семьи, но и оригинальные эскизы, дизайнерские разработки, личную переписку Елизаветы II с кутюрье, а также уникальные архивные материалы.
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