Каждая ставка, сделанная в легальной букмекерской конторе Казахстана, скоро начнёт приносить пользу не только игрокам, но и всему обществу. Министерство туризма и спорта планирует ввести обязательные отчисления в размере 1% с каждой ставки на развитие физической культуры, детского и массового спорта, а также на социально значимые проекты. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Адилет Турганбаев в ходе подкаста СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"1% с каждой ставки будет направляться на развитие спорта, детского и массового спорта, реализацию социальных проектов. То есть, букмекеры будут вкладывать в развитие страны. 15 млрд в год – очень хорошее подспорье для нашего спорта и для Казахстана", – отметил Турганбаев.

Такая мера станет частью масштабного внедрения Единой системы учета ставок (ЕСУ), цифрового инструмента, который позволит государству контролировать рынок азартных игр в режиме реального времени. По словам Турганбаева, ЕСУ обеспечит прозрачность операций и поможет бороться с нелегальными букмекерскими сайтами, деньги с которых утекают в офшоры.

"Мы будем блокировать все сайты, кроме легальных. Например, у нас есть легальные букмекеры и казино, у них есть свои легальные сайты. Вот эти субъекты мы включаем в белый список. Всё остальное система будет блокировать по ключевым словам, по содержанию в автоматическом режиме", – пояснил он.

Контроль над системой останется за государством, но при этом игорный бизнес продолжит развиваться в частном секторе. По мнению чиновника, это позволит Казахстану сохранить баланс между свободой предпринимательства и социальной ответственностью.По оценкам министерства, ежегодные отчисления в рамках нового правила могут составить около 15 миллиардов тенге. Эти средства планируется направить на поддержку спортивных школ, массовых мероприятий и социальных инициатив по всей стране.