В Семее мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за буллинг, который её сын систематически совершал в отношении другого подростка, передает BAQ.KZ.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Семей области Абай рассмотрел дело в отношении гражданки 1985 года рождения.

Поводом стало поведение её несовершеннолетнего сына - студента первого курса колледжа. Установлено, что подросток на протяжении более двух недель систематически проявлял физическую агрессию и психологическое давление в отношении другого учащегося.

В частности, он применял физическую силу, а также совершил удушение потерпевшего с целью унижения. Эти действия были сняты на видео и впоследствии распространены вместе с оскорблениями в общем чате студентов.

Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали ещё один эпизод — в аудитории колледжа подросток толкнул парту в сторону пострадавшего.

Суд пришёл к выводу, что в действиях несовершеннолетнего имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 127-2 Кодекса об административных правонарушениях - буллинг.

Поскольку ответственность за действия несовершеннолетних несут их законные представители, дело было рассмотрено в отношении матери подростка.

Суд учёл систематический характер агрессии - как физической, так и психологической.

В результате постановлением суда на мать несовершеннолетнего наложен административный штраф в размере 10 МРП.

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо штраф для родителей или лиц, их заменяющих.