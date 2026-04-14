Буллинг в колледже Семея: суд наказал мать несовершеннолетнего
В Семее суд рассмотрел дело о буллинге в колледже. За систематическое агрессивное поведение подростка к ответственности привлекли его мать.
В Семее мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за буллинг, который её сын систематически совершал в отношении другого подростка, передает BAQ.KZ.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Семей области Абай рассмотрел дело в отношении гражданки 1985 года рождения.
Поводом стало поведение её несовершеннолетнего сына - студента первого курса колледжа. Установлено, что подросток на протяжении более двух недель систематически проявлял физическую агрессию и психологическое давление в отношении другого учащегося.
В частности, он применял физическую силу, а также совершил удушение потерпевшего с целью унижения. Эти действия были сняты на видео и впоследствии распространены вместе с оскорблениями в общем чате студентов.
Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали ещё один эпизод — в аудитории колледжа подросток толкнул парту в сторону пострадавшего.
Суд пришёл к выводу, что в действиях несовершеннолетнего имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 127-2 Кодекса об административных правонарушениях - буллинг.
Поскольку ответственность за действия несовершеннолетних несут их законные представители, дело было рассмотрено в отношении матери подростка.
Суд учёл систематический характер агрессии - как физической, так и психологической.
В результате постановлением суда на мать несовершеннолетнего наложен административный штраф в размере 10 МРП.
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо штраф для родителей или лиц, их заменяющих.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры