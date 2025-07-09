В Казахстане из промышленной конопли планируют производить бумагу для паспортов и спецбланков, передает BAQ.KZ.

В стране готовятся к запуску нового направления в агропромышленном комплексе - переработке технической конопли. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, проект пока на стадии подготовки: инвестор подбирает площадку и изучает технологии.

"По производимой продукции необходимо отметить, что спектр очень большой, начиная от бумажных изделий, заканчивая маслом. Учитывая, что у нас разрешено производство технической конопли, то есть здесь наркотического содержания не будет, соответственно, основным продуктом, скорее всего, будет бумага высокой степени защищенности. Это будет очень хороший экспортный продукт: это производство документов, удостоверяющих личность, тех же паспортов. Это разные специальных бланки", - сказал Султанов на брифинге в правительстве.

По его словам, вся продукция, вероятно, будет поставляться на экспорт. Выращивать коноплю собираются Северо-Казахстанской области.