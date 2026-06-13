Бурабай не выдерживает наплыва туристов: власти усиливают рейды

В разгар летнего сезона в национальном парке «Бурабай» усиливают контроль за соблюдением природоохранного законодательства. В течение всего лета на территории курорта будут проходить регулярные рейды с участием инспекторов нацпарка, полиции, сотрудников МЧС и представителей акимата.

Причиной стали рекордные потоки туристов. По данным нацпарка, допустимая нагрузка на основные туристические локации составляет около 890 тысяч человек в год. Однако только в прошлом году курортную зону посетили порядка 1,5 млн человек, а в нынешнем сезоне ожидается еще больший наплыв отдыхающих. Специалисты предупреждают, что постоянное превышение допустимой нагрузки приводит к деградации почвы, повреждению растительности, разрушению мест обитания животных и загрязнению водоемов.

Дополнительный ущерб наносят туристы, которые разводят костры в запрещенных местах, устанавливают палатки вне специальных зон и оставляют после себя мусор. С начала года на территории нацпарка уже выявили 85 административных правонарушений. Большинство из них связано с нарушением режима особо охраняемой природной территории и правил пребывания в национальном парке.

В администрации «Бурабая» напоминают, что за нарушения предусмотрены не только штрафы, но и возмещение причиненного ущерба, а в отдельных случаях — общественные работы.