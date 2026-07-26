Строительство аэропорта в ВКО завершено на 85%

26 Июля 2026, 23:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат ВКО 26 Июля 2026, 23:11
26 Июля 2026, 23:11
94
Фото: Акимат ВКО

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев, находящийся с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанской области, ознакомился с ходом строительства аэропорта в Зайсанском районе, которое реализуется по поручению Главы государства.

Подрядчик проекта - ТОО «ЭЛХОН». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 85%. Так, полностью завершены строительство подъездной автомобильной дороги, инженерных сетей и водопровода,  взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и дренажной системы.

В настоящее время продолжается возведение командно-диспетчерского пункта и административного здания. В ходе строительства задействованы около 330 работников и 87 единиц специальной техники.

«Самое главное - качество. Строительство двух аэропортов на востоке страны находится на личном контроле Главы государства. По поручению Премьер-министра я специально прибыл сюда, чтобы ознакомиться с ходом работ. В дальнейшем этот аэропорт будет долгие годы служить на благо страны, а ответственность за качество выполненных работ лежит на нас. И поэтому необходимо с максимальной ответственностью подходить к качеству каждого этапа строительства», - подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Самое читаемое

Наверх