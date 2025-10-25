  • 26 Октября, 00:21

Бурдж-Халифа в Дубае засиял в цветах флага Казахстана

Вчера, 22:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Вчера, 22:52
Вчера, 22:52
113
Фото: скриншот с видео

Самое высокое здание планеты, легендарный Бурдж-Халифа, вновь превратилось в гигантский символ дружбы — на его фасаде вспыхнули голубой и золотой цвета флага Казахстана, передает BAQ.KZ. 828-метровый небоскрёб осветился под звуки гимна Казахстана, а видео впечатляющего шоу появилось на странице Консульства Казахстана в Дубае.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kazakh Consulate General in Dubai (@kazconsulate_dubai)

Кадры, на которых символ эмирата сияет национальными цветами, моментально разлетелись по соцсетям, вызвав волну гордости у казахстанцев.

Объединённые Арабские Эмираты поздравляют Казахстан с Днём Республики! — говорится в подписи под видео, опубликованном консульством.

Для Бурдж-Халифы это не первый раз, когда башня отдает дань уважения Казахстану. Ранее небоскрёб уже зажигался национальными цветами в честь Дня Независимости, а также других значимых дат, подчеркивая тёплые отношения между двумя странами.

Самое читаемое

Наверх