  • 10 Июля, 15:38
  • BAIGENEWS

Буровая вышка рухнула на месторождении в Мангистау

В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня, 14:06
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:06
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Фото: скриншот из видео

В Мангистауской области на месторождении "Тенге" произошёл инцидент с буровой вышкой, передаёт BAQ.KZ.

По информации ДЧС региона, 9 июля около 12:47 часов, при проведении работ по укладке буровой вышки в горизонтальное положение на скважине №553, произошёл сгиб между второй и верхней третьей секцией конструкции.

Работы выполняла подрядная компания ТОО "Petro НефтеГазСервис".

Инцидент квалифицируется как производственный и будет расследован в соответствии с законодательством.

Расследование проведёт комиссия организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в соответствии с Законом РК "О гражданской защите".

 
 
 
 
 
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Публикация от АҚТАУ | АКТАУ☀️ (@aqtau_live)

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