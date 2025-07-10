Буровая вышка рухнула на месторождении в Мангистау
В результате происшествия никто не пострадал.
Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
187Фото: скриншот из видео
В Мангистауской области на месторождении "Тенге" произошёл инцидент с буровой вышкой, передаёт BAQ.KZ.
По информации ДЧС региона, 9 июля около 12:47 часов, при проведении работ по укладке буровой вышки в горизонтальное положение на скважине №553, произошёл сгиб между второй и верхней третьей секцией конструкции.
Работы выполняла подрядная компания ТОО "Petro НефтеГазСервис".
Инцидент квалифицируется как производственный и будет расследован в соответствии с законодательством.
Расследование проведёт комиссия организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в соответствии с Законом РК "О гражданской защите".
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