В Мангистауской области на месторождении "Тенге" произошёл инцидент с буровой вышкой, передаёт BAQ.KZ.

По информации ДЧС региона, 9 июля около 12:47 часов, при проведении работ по укладке буровой вышки в горизонтальное положение на скважине №553, произошёл сгиб между второй и верхней третьей секцией конструкции.

Работы выполняла подрядная компания ТОО "Petro НефтеГазСервис".

Инцидент квалифицируется как производственный и будет расследован в соответствии с законодательством.

Расследование проведёт комиссия организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в соответствии с Законом РК "О гражданской защите".