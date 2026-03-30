В сети появилось видео с бурыми медведями, которые начали выходить из зимней спячки в Алматинский государственный природный заповедник. Кадры зафиксировали фотоловушки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Как отмечают специалисты, бурые медведи в заповеднике обычно выходят из спячки с конца февраля до середины марта.

В 2026 году первое появление животного после зимнего сна было зафиксировано 13 марта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматинский заповедник (@almaty.bioreserve)

Медведи встречаются практически во всех крупных ущельях заповедника.

Они обитают на высоте от 1200 до 3500 метров над уровнем моря в лиственных и хвойных лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах.

Специалисты отмечают, что весной медведи чаще передвигаются по южным склонам. Это связано с глубоким снежным покровом в горах: на солнечных участках снег сходит раньше, благодаря чему животным легче перемещаться и находить корм.

«Весной, из-за глубокого снежного покрова в горах, медведи чаще передвигаются по южным склонам. Это связано с тем, что на солнечных склонах снег сходит раньше, и там появляется больше возможностей для поиска корма», - говорится в социальной сети Алматинского заповедника.

Появление медведей после зимней спячки - естественный сезонный процесс, который ежегодно фиксируют специалисты с помощью фотоловушек.