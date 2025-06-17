Юрист и общественная активистка Саида Таукелева заявила об опасной ситуации на озере Алаколь, одном из популярных туристических направлений Казахстана, передает BAQ.KZ.

По её словам, на всем протяжении пляжа отсутствуют государственные спасатели, нет вышек, буйков, предупреждающих табличек и четкого разграничения зон для купания и движения водного транспорта.

"На фоне красоты природы и стараний предпринимателей бросается в глаза одно — полное отсутствие элементарной безопасности. Люди, включая детей, купаются рядом со скутерами и катерами. Это ситуация, которая при стечении обстоятельств может закончиться трагедией", — написала Таукелева в соцсетях.

Таукелева напомнила, что в соответствии с Законом "О гражданской защите" и постановлением правительства №13 от 10 января 2000 года, именно Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с местными акиматами обязаны обеспечивать наличие спасательных пунктов в местах массового отдыха. Однако, по её словам, на Алаколе эти меры либо не выполняются, либо "существуют только на бумаге".

"Спасатели — это не обязанность владельцев баз отдыха. Это функция государства. И на таких туристических точках они должны быть обеспечены в первую очередь", — подчеркнула она.

Общественница также обратила внимание на возможные коррупционные схемы: по её информации, с предпринимателей берут наличные за откачку канализации, не выдавая чеков, а сами мероприятия по обеспечению безопасности, зафиксированные в "дорожной карте" за 2023 год, судя по реальности, либо не реализованы, либо профинансированы формально.

"Деньги выделили, а буйки уплыли? Закуп был? Мутно совсем что-то...", — отметила она, добавив, что уже готовит официальные обращения в МЧС, Министерство туризма и спорта, а также в прокуратуру.

Таукелева призвала казахстанцев делиться похожими случаями и объединять усилия для реальных изменений в сфере внутреннего туризма.