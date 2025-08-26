Были слышны взрывы: в Гамбурге загорелся портовый склад
Предположительно взорвались газовые баллоны.
Сегодня, 08:11
132Фото: Bild
В гамбургском районе Феддель разгорелся масштабный пожар на складе, где, по предварительным данным, хранились автомобили, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Над портовой зоной поднялся плотный столб дыма, заметный за несколько километров.
Очевидцы сообщают о серии взрывов — предположительно рвались газовые баллоны. Из-за разлетающихся металлических обломков полиция временно перекрыла автомагистраль A1 в обе стороны. Свидетели утверждают, что некоторые детали падали на проезжавшие машины.
На месте работают пожарные расчёты и автолестницы, проводится эвакуация персонала с прилегающих предприятий. Сильное задымление распространилось на соседние территории. Причины возгорания устанавливаются, информации о пострадавших пока нет.
