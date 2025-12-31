Завершившийся 2025 год стал важным этапом в развитии законодательной системы Казахстана. Сенат Парламента РК утвердил ряд системообразующих кодексов и значимых законов, направленных на цифровизацию страны, усиление налоговой дисциплины и защиту общественных ценностей. Некоторые документы были возвращены в Мажилис на доработку с учётом предложений сенаторов. Подробнее – в обзоре BAQ.KZ.

Обновлённая база для финансовой и цифровой архитектуры страны

Одним из центральных решений 2025 года стало принятие нового Бюджетного кодекса, который закладывает принципы прозрачного и эффективного управления государственными финансами. Документ ориентирован на среднесрочное бюджетное планирование, цифровизацию процедур и усиление парламентского контроля за расходами. Кодекс также призван повысить ответственность администраторов бюджетных программ за достижение конкретных результатов.

Вслед за ним Сенат утвердил Налоговый кодекс в новой редакции, который вводит ряд новшеств. Ключевое из них – повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16%. Эта мера направлена на повышение фискальной устойчивости бюджета и снижение теневой экономики. Также снижен порог обязательной регистрации плательщиков НДС, что обеспечит более широкий охват налогооблагаемой базы. При этом правительство заявило о сохранении адресной поддержки для социально уязвимых групп и малого бизнеса в переходный период.

Сенат поддержал и полностью одобрил Цифровой кодекс – первый в истории страны нормативный акт, регулирующий правовые основы цифровой трансформации. Кодекс охватывает вопросы цифровых идентичностей, управления данными, кибербезопасности и работы с цифровыми платформами.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, принятие Цифрового кодекса создаёт юридическую инфраструктуру для ускоренного цифрового развития Казахстана и внедрения инновационных решений в госуправлении.

Искусственный интеллект и информационная безопасность

Особое внимание было уделено разработке Закона "Об искусственном интеллекте". Документ определяет понятие ИИ, устанавливает классификацию систем по уровню риска, а также регулирует вопросы ответственности и этики при их применении. Закон дополняется нормами о маркировке контента, созданного с использованием ИИ, и обязательствах разработчиков в части защиты персональных данных.

Не менее резонансным стало принятие закона "О запрете пропаганды ЛГБТ". Закон запрещает распространение в СМИ, интернете и других публичных каналах информации, содержащей признаки пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии и других форм поведения, которые могут повлиять на психоэмоциональное состояние несовершеннолетних. Нарушение норм влечёт административную ответственность.

Представители Министерства культуры и информации РК заявили, что цель закона – защита детской аудитории от деструктивного контента.

"Меры будут применяться только при наличии официальных жалоб и заключений уполномоченных органов", – прокомментировали в ведомстве.

Законы, возвращённые на доработку: акцент на качестве

Несмотря на активную законотворческую работу, Сенат не утвердил ряд законопроектов, отправив их обратно в Мажилис для доработки.

Так, Строительный кодекс в новой редакции был поддержан концептуально, однако сенаторы обратили внимание на необходимость уточнения некоторых положений, касающихся технического регулирования, государственной экспертизы и архитектурных стандартов. Документ требует более чёткого разграничения полномочий между центром и регионами, а также внедрения современных цифровых инструментов в сфере градостроительства.

Аналогичная судьба постигла и проект Закона "О банках и банковской деятельности". Законопроект предлагал внедрение новых форм лицензирования, расширение инструментов исламского финансирования и регулирование цифровых финансовых активов.

Тем не менее, Сенат указал на ряд противоречий в редакции, затрагивающих полномочия Национального банка, механизмы защиты прав потребителей и регулирование криптоинструментов. После обсуждения документ был возвращён для доработки с предложениями сенаторов.

Итог: акцент на системные реформы

Законодательные итоги 2025 года свидетельствуют о стремлении Сената поддерживать масштабные реформы при одновременном обеспечении качества правовых норм. Утверждённые кодексы и законы создают прочную правовую базу для экономического роста, цифровизации и социальной стабильности. Возврат отдельных документов в Мажилис подтверждает конструктивную роль верхней палаты в формировании сбалансированной и реалистичной законодательной политики.