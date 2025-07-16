Несмотря на активные трансферты в бюджет и валютные продажи, объём валютных активов Национального фонда Казахстана увеличился до 60,3 млрд долларов США по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщила заместитель Председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает BAQ.KZ.

Рост обеспечен инвестиционным доходом в размере 4,7 млрд долларов, что эквивалентно доходности 7,8%.

"Несмотря на волатильность на рынках, сбалансированный подход к управлению активами позволил сохранить устойчивость и добиться высокой доходности", - отметила Молдабекова.

На фоне восстановления глобальной экономики и смягчения инфляционного давления ключевыми драйверами роста стали:

Акции: +1,9 млрд долларов (9,8%) — в основном за счёт IT-сектора и компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Гособлигации развитых стран: +1 млрд долларов (6,7%) — на фоне снижения инфляции и укрепления валют.

Золото: +0,8 млрд долларов (25,5%) — цена унции обновила исторический максимум, превысив $3 400 на фоне геополитики и ослабления доллара.

Развивающиеся рынки: +0,6 млрд долларов (5,7%) — способствовали стабилизация сырьевых цен и рост спроса на риск.

Корпоративные облигации: +0,4 млрд долларов (8,4%).

В то же время, прямые трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 3,12 трлн тенге.

Для их обеспечения продано валютных активов на 4,95 млрд долларов. При этом поступления от нефтяного сектора составили только 1,8 трлн тенге.

Тем не менее, доходность активов перекрыла объем изъятий, и фонд в итоге продемонстрировал рост.

Инвесторы сталкивались с нестабильностью, в том числе из-за торговых тарифов, введённых президентом США Дональдом Трампом в апреле 2025 года, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне золото стало ключевым защитным активом, а валютная диверсификация, проводимая Нацбанком, принесла дополнительный доход.