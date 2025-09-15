Из Турции экстрадирован бывший сотрудник правоохранительного органа, подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2015–2016 годах, занимая руководящую должность в одном из госорганов Восточно-Казахстанской области, он систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконному игорному бизнесу и злоупотреблял должностными полномочиями.

После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске в течение семи лет. В январе 2024 года он был задержан в турецком городе Измир и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.

Отмечается, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы. За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

Генеральная прокуратура продолжает работу по выявлению, розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом, в том числе за коррупционные и экономические преступления.