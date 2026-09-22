Бывшие срочники получили возможность бесплатно обучаться в вузах
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В новом учебном году более 1 000 военнослужащих, завершивших срочную службу, приступили к обучению в вузах Казахстана по государственным образовательным грантам. Всего в 2026 году гранты в рамках проекта Министерства обороны «Срочники 2.0» получили 1 745 военнослужащих.
Кто получил гранты
Проект «Срочники 2.0» реализуется с 2023 года и закреплен законодательно. Право на получение образовательного гранта имеют военнослужащие, выслужившие установленный срок и показавшие высокие результаты по основным направлениям службы.
Как проходит отбор
Отбор кандидатов осуществляется в течение всей срочной службы посредством цифровой системы «Срочники 2.0».
При формировании рейтинга учитываются результаты боевой подготовки, воинская дисциплина, выполнение специальных обязанностей, психологическая готовность и результаты тестирования. На основании этих показателей система формирует рейтинг кандидатов, после чего квоты распределяются автоматически.
С 2025 года конкурс также включает тестирование по двум профильным предметам в зависимости от выбранной группы образовательных программ. Подготовиться к тестированию военнослужащие могут в свободное от службы время.
Куда поступают
Среди востребованных направлений подготовки – коммуникации, лесное хозяйство, информационные и коммуникационные технологии.
Одним из получателей образовательного гранта стал Дамир Тузакбай. После завершения службы он поступил в Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, где обучается по специальности «Информационная безопасность».
«Показав высокие результаты в боевой подготовке, я получил возможность бесплатно поступить в вуз. Учусь по специальности "Информационная безопасность". Считаю, что этот проект Министерства обороны – отличная поддержка для молодежи», – отметил первокурсник.
Помимо бесплатного обучения, получатели грантов имеют право на стипендию и приоритетное предоставление места в общежитии.
Какие есть возможности
Поддержка военнослужащих после завершения срочной службы не ограничивается образовательными грантами.
В течение двух лет после увольнения граждане, прошедшие срочную воинскую службу, могут поступать в организации высшего и послевузовского образования на платной основе без учета результатов ЕНТ и вступительных экзаменов.
Таким образом, для бывших срочников предусмотрены дополнительные возможности для продолжения образования и получения профессиональной квалификации после завершения службы.
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