Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест", передаёт BAQ.KZ.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе".

В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" объявлен в международный розыск.