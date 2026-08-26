Экс-сотрудник компании завладел базой клиентов и устроил фальшивый розыгрыш

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Акмолинской области установили подозреваемого в серии мошенничеств. Мужчина представлялся организатором розыгрыша и сообщал гражданам о якобы выигранном iPhone.

Как работала схема

По данным ведомства, 33-летний житель области Жетысу ранее работал в компании, которая занималась продажей и доставкой товаров. После увольнения он незаконно завладел клиентской базой и начал связываться с бывшими клиентами.

Мужчина сообщал им, что они стали победителями розыгрыша и выиграли смартфон iPhone. Для получения «приза» он просил перевести 55 тысяч тенге якобы за его доставку.

Поскольку звонивший располагал информацией о предыдущих покупках клиентов, его сообщения не вызывали подозрений.

Установлены два потерпевших

На данный момент полицейские установили двух потерпевших – жителей Акмолинской и Алматинской областей. При этом правоохранители не исключают, что число обманутых граждан может быть больше.

По факту проводится расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды мошенничества.

Полиция предупреждает

Киберполицейские призывают не доверять сообщениям о неожиданных выигрышах, если для получения «приза» требуется предварительно перевести деньги.

Информацию о розыгрышах рекомендуется проверять через официальные контакты компании. Также не следует передавать посторонним данные банковских карт, SMS-коды и другую конфиденциальную информацию.