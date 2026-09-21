Camry с огоньком: незаконная «мигалка» обошлась водителю в 64 тысячи
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В Меркенском районе Жамбылской области водителя привлекли к административной ответственности за незаконную установку специальных световых сигналов на автомобиле.
Как сообщили в районном суде, административное дело рассмотрено в отношении гражданина Ж. по части 1 статьи 603 Кодекса об административных правонарушениях.
Что произошло
В августе 2026 года в ночное время мужчина управлял автомобилем Toyota Camry в селе Т. Рыскулова Меркенского района.
На передней части автомобиля были незаконно установлены красно-синие световые сигналы.
Вина водителя была подтверждена показаниями сторон, протоколом об административном правонарушении и рапортом сотрудника полиции. В суде мужчина полностью признал свою вину.
Какое наказание назначил суд
Санкция части 1 статьи 603 КоАП предусматривает для физических лиц штраф в размере 15 МРП с конфискацией незаконно установленных устройств.
Суд не установил смягчающих или отягчающих обстоятельств.
В итоге гражданин Ж. признан виновным и ему назначен штраф в размере 64 тыс. тенге с конфискацией светового устройства.
Постановление суда вступило в законную силу.
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