В Меркенском районе Жамбылской области водителя привлекли к административной ответственности за незаконную установку специальных световых сигналов на автомобиле.

Как сообщили в районном суде, административное дело рассмотрено в отношении гражданина Ж. по части 1 статьи 603 Кодекса об административных правонарушениях.

Что произошло

В августе 2026 года в ночное время мужчина управлял автомобилем Toyota Camry в селе Т. Рыскулова Меркенского района.

На передней части автомобиля были незаконно установлены красно-синие световые сигналы.

Вина водителя была подтверждена показаниями сторон, протоколом об административном правонарушении и рапортом сотрудника полиции. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Какое наказание назначил суд

Санкция части 1 статьи 603 КоАП предусматривает для физических лиц штраф в размере 15 МРП с конфискацией незаконно установленных устройств.

Суд не установил смягчающих или отягчающих обстоятельств.

В итоге гражданин Ж. признан виновным и ему назначен штраф в размере 64 тыс. тенге с конфискацией светового устройства.

Постановление суда вступило в законную силу.