Жители Костаная временно останутся без электроэнергии, отопления и горячей воды из-за плановых ремонтных работ на объектах энергосистемы города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.

10 октября ТОО "ЭПК-forfait" проведёт замену трансформаторной подстанции №707. В связи с этим с 10:00 до 17:00 будет приостановлена подача электроэнергии на котельные №6 (МК-58) и №9 (Целинник), а котельная №8 (Геофизик) останется без питания с 10:00 до 21:00.

На это время у абонентов, подключённых к данным котельным, не будет отопления и горячей воды. Коммунальные службы просят жителей заранее подготовиться к временным неудобствам и приносят извинения за доставленные сложности.

Отопительный сезон в Костанае начался 29 сентября.