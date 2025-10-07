Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
Коммунальные службы просят жителей заранее подготовиться к временным неудобствам/
Сегодня, 07:39
Фото: Pixabay.com
Жители Костаная временно останутся без электроэнергии, отопления и горячей воды из-за плановых ремонтных работ на объектах энергосистемы города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.
10 октября ТОО "ЭПК-forfait" проведёт замену трансформаторной подстанции №707. В связи с этим с 10:00 до 17:00 будет приостановлена подача электроэнергии на котельные №6 (МК-58) и №9 (Целинник), а котельная №8 (Геофизик) останется без питания с 10:00 до 21:00.
На это время у абонентов, подключённых к данным котельным, не будет отопления и горячей воды. Коммунальные службы просят жителей заранее подготовиться к временным неудобствам и приносят извинения за доставленные сложности.
Отопительный сезон в Костанае начался 29 сентября.
