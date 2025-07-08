Прокуратура Мангистауской области добилась возврата в госсобственность участка земли на побережье Каспийского моря, который был незаконно передан частной компании, передает BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, городской акимат предоставил одному из ТОО дополнительный участок площадью 0,5 га на берегу моря, несмотря на то что ранее выделенный участок так и не был освоен. Такой подход противоречит требованиям земельного законодательства.

"Факт нарушения установлен, участок использовался не по назначению. По решению суда земля возвращена государству", — сообщили в прокуратуре.

В целом в регионе в текущем году выявлены десятки нарушений при предоставлении и использовании земли. В госсобственность уже возвращены 87 участков общей площадью 91 тысяча гектаров. Из них более 83 тысяч га — неиспользуемые сельхозземли. Также прокуратура установила 9 случаев самозахвата земли в черте Актау — наложены штрафы на сумму свыше 2 млн тенге.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением земельного законодательства на побережье Каспийского моря и по всей области будет продолжен.