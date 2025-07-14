Компания по управлению возвращёнными активами выставила на онлайн-аукцион коллекцию элитных наручных часов, изъятых у казахстанских олигархов, передает BAQ.KZ.

Торги стартуют 31 июля в 12:00, а общая стартовая стоимость 25 лотов оценивается в 352 321 714 тенге.

В коллекции представлены изделия от мировых брендов — Ulysse Nardin, Breguet, Patek Philippe, Frank Muller, Cartier и других. Некоторые модели украшены бриллиантами, рубинами, сапфирами, выполнены из платины, белого и розового золота.

"Цель торгов - обеспечить прозрачность и эффективную реализацию возвращённых активов, предоставив возможность каждому гражданину принять участие в аукционе", - заявили в КУВА.

Самый дорогой лот - Ulysse Nardin Classic 789-80, стартовая цена которого составляет 150,1 млн тенге. Часы выполнены в платиновом корпусе, имеют циферблат из авантюрина с вручную вырезанными золотыми фигурками. Это ограниченная серия - всего 30 экземпляров в мире.

Среди других уникальных моделей:

Breguet 3099 BE - овальные часы с 139 бриллиантами (10,7 млн тенге);

Frank Muller Geneve - розовое золото, инкрустация рубинами и сапфирами (20,5 млн тенге);

Patek Philippe - золотая модель за 16,1 млн тенге;

Ulysse Nardin Archive Freak Cruiser - белое золото (20,3 млн тенге).

Самый бюджетный лот - часы Eco Swiss с кожаным ремешком и стальным корпусом, оценённые в 55 тысяч тенге.

В числе более доступных моделей также Perrelet Turbine XL с гербом и флагом Казахстана - 805,9 тыс. тенге, Cartier - 1,3 млн тенге, Breguet 2846 - 3,2 млн тенге.

Кому принадлежали эти роскошные аксессуары, в КУВА не уточняют - такая практика применяется в целях конфиденциальности.