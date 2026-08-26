ChatGPT помог предотвратить возможное убийство девушки в США
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В США система безопасности ChatGPT помогла правоохранительным органам выявить угрозы в адрес 21-летней жительницы Флориды и предотвратить возможное преступление. Об этом сообщает The Palm Beach Post со ссылкой на материалы суда.
Фигурантом дела стал 25-летний Даррен Шида Чжоу, ранее работавший финансовым аналитиком в Goldman Sachs. После расставания с девушкой мужчина продолжал преследовать ее, используя телефонные звонки, сообщения и различные аккаунты.
Одновременно он обсуждал ситуацию с ChatGPT. Согласно материалам дела, содержание его сообщений постепенно перешло от переживаний из-за разрыва отношений к конкретным угрозам сексуального насилия и убийства бывшей девушки.
Следователи пришли к выводу, что речь шла не только об эмоциональных высказываниях: мужчина неоднократно возвращался к теме насилия и детально описывал свои намерения.
Переписку передали ФБР
Система безопасности OpenAI выявила потенциально опасный контент. После проверки переписки сотрудниками компании информация была передана ФБР.
В мае 2026 года федеральные агенты передали местным правоохранительным органам материалы переписки за два месяца. После этого расследованием занялся офис шерифа округа Палм-Бич.
Чжоу впоследствии признал вину по обвинениям, связанным с угрозами убийством и преследованием.
Суд назначил ему восемь лет испытательного срока, причем первые два года он должен находиться под электронным контролем. Мужчине также запретили контактировать с бывшей девушкой и владеть огнестрельным оружием.
После произошедшего Goldman Sachs уволил Чжоу.
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