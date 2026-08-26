ChatGPT помог предотвратить возможное убийство девушки в США

В США система безопасности ChatGPT помогла правоохранительным органам выявить угрозы в адрес 21-летней жительницы Флориды и предотвратить возможное преступление. Об этом сообщает The Palm Beach Post со ссылкой на материалы суда.

Фигурантом дела стал 25-летний Даррен Шида Чжоу, ранее работавший финансовым аналитиком в Goldman Sachs. После расставания с девушкой мужчина продолжал преследовать ее, используя телефонные звонки, сообщения и различные аккаунты.

Одновременно он обсуждал ситуацию с ChatGPT. Согласно материалам дела, содержание его сообщений постепенно перешло от переживаний из-за разрыва отношений к конкретным угрозам сексуального насилия и убийства бывшей девушки.

Следователи пришли к выводу, что речь шла не только об эмоциональных высказываниях: мужчина неоднократно возвращался к теме насилия и детально описывал свои намерения.

Переписку передали ФБР

Система безопасности OpenAI выявила потенциально опасный контент. После проверки переписки сотрудниками компании информация была передана ФБР.

В мае 2026 года федеральные агенты передали местным правоохранительным органам материалы переписки за два месяца. После этого расследованием занялся офис шерифа округа Палм-Бич.

Чжоу впоследствии признал вину по обвинениям, связанным с угрозами убийством и преследованием.

Суд назначил ему восемь лет испытательного срока, причем первые два года он должен находиться под электронным контролем. Мужчине также запретили контактировать с бывшей девушкой и владеть огнестрельным оружием.

После произошедшего Goldman Sachs уволил Чжоу.