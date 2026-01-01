  • 1 Января, 16:34

Чего казахстанцы ждут от 2026 года

Мы провели новогодний блиц-опрос.

Сегодня, 15:00
Фото: BAQ.kz

Казахстан встретил 2026-й год. По всей стране минувшей ночью прошли праздничные торжества. Журналисты BAQ.kz присоединяются ко всем поздравлениям и желают своим зрителям ярких и позитивных новостей. В этом видео вы узнаете, чего ждут жители столицы от наступившего года красной огненной лошади. 

