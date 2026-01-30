Рейтинговую систему, которая сегодня применяется при закупках работ и услуг, пока невозможно в полной мере распространить на закупки товаров из-за сложности объективной оценки их качества и сохраняющегося человеческого фактора. Об этом сообщил вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что логика рейтинговой системы основана на долгосрочной оценке надёжности подрядчиков, однако при поставке товаров такие критерии работают иначе.

"Когда мы говорим о качестве работ, мы оцениваем подрядчиков по понятным и измеримым показателям. Это уплата налогов, финансовая устойчивость, опыт работы не менее десяти лет, отсутствие в реестре недобросовестных участников. Подрядчик, который соответствует этим критериям, по логике не должен плохо выполнить свою работу", — отметил Даурен Кенбеил.

В то же время, по его словам, при закупке товаров - будь то медицинские маски, простыни или лекарственные средства — подобная система оценки поставщика не даёт гарантии качества конечного продукта.

"По товарам ситуация другая. Нам очень сложно заранее оценить поставщика с точки зрения того, поставит ли он качественный товар или нет. Даже добросовестный поставщик формально может поставить товар ненадлежащего качества, и здесь возникает проблема", — пояснил вице-министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ключевым этапом контроля качества товаров остаётся приёмка, где сохраняется прямое взаимодействие между людьми.

"Единственный реальный критерий у нас сегодня - это приёмка товара. Приёмщик оценивает качество, и именно здесь происходит контакт человека с человеком. Если товар некачественный, теоретически может возникнуть ситуация, когда стороны договариваются. Это самый уязвимый момент, потому что здесь есть человеческое участие и сложно объективно зафиксировать качество", — признал Кенбеил.

При этом он отметил, что важную роль продолжают играть технические спецификации, которые формируются заказчиками ещё на этапе планирования закупок.