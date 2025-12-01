Немецкий инженер Микаэла Бентхаус стала первым в истории человеком, передвигающимся на инвалидной коляске, который совершил полёт в космос, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Суборбитальная миссия состоялась в субботу и была выполнена компанией Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. Полёт стал 16-й пилотируемой миссией Blue Origin.

Корабль New Shepard NS-37 стартовал с площадки компании в Западном Техасе и находился в воздухе около 11 минут, достигнув высоты примерно 100 километров над Землёй. Участники миссии испытали кратковременное состояние невесомости. Вместе с Бентхаус на борту находились бывший инженер космической отрасли из Германии Ханс Кёнигсманн и четверо предпринимателей из США. 33-летняя Микаэла Бентхаус работает инженером в Европейское космическое агентство. В возрасте 26 лет она получила травму позвоночника в результате аварии на горном велосипеде и с тех пор пользуется инвалидной коляской. После возвращения на Землю она назвала полёт "самым крутым опытом в жизни" и подчеркнула, что никогда не стоит отказываться от своих мечтаний, даже если шансы на их осуществление кажутся минимальными.

Бентхаус также обратила внимание на проблему доступности среды для людей с инвалидностью, заявив, что после травмы особенно остро осознала, насколько мир остаётся неприспособленным. По её словам, развитие доступной инфраструктуры является ключевым условием для формирования по-настоящему инклюзивного общества. Ранее с Blue Origin в космос уже летали десятки человек, включая известных артистов и актёров. Компания продолжает развивать направление космического туризма, конкурируя с SpaceX.