Два фрирайдера, катавшиеся в горах Алматы, попали под лавину, один из них оказался под толщей снега, передает BAQ.KZ.

По данным курорта «Шымбулак», накануне за пределами территории курорта, в районе реки «Чимбулачка», двое фрирайдеров отправились кататься. В результате их действий сошла снежная лавина, и один из райдеров оказался погребен под плотным слоем снега.

Второй райдер не растерялся и сразу сообщил об инциденте оператору канатной дороги курорта. Информация была немедленно передана в Центр оперативного реагирования курорта. Спасатели Ski Patrol Shymbulak срочно выехали на место происшествия. К счастью, жизнь человека удалось спасти, сообщили на курорте.

Спасатели и администрация курорта предупреждают, что фрирайд — это не только свобода и адреналин, но и большая ответственность. Перед выходом за пределы специально оборудованных трасс необходимо внимательно изучить предупреждающие знаки и оценить риск схода лавин.