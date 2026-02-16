Человека спасли из-под снежной лавины на Шымбулаке
Спасатели Ski Patrol Shymbulak спасли фрирайдера, оказавшегося под снежной лавиной.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Два фрирайдера, катавшиеся в горах Алматы, попали под лавину, один из них оказался под толщей снега, передает BAQ.KZ.
По данным курорта «Шымбулак», накануне за пределами территории курорта, в районе реки «Чимбулачка», двое фрирайдеров отправились кататься. В результате их действий сошла снежная лавина, и один из райдеров оказался погребен под плотным слоем снега.
Второй райдер не растерялся и сразу сообщил об инциденте оператору канатной дороги курорта. Информация была немедленно передана в Центр оперативного реагирования курорта. Спасатели Ski Patrol Shymbulak срочно выехали на место происшествия. К счастью, жизнь человека удалось спасти, сообщили на курорте.
Спасатели и администрация курорта предупреждают, что фрирайд — это не только свобода и адреналин, но и большая ответственность. Перед выходом за пределы специально оборудованных трасс необходимо внимательно изучить предупреждающие знаки и оценить риск схода лавин.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров получил рекордное вознаграждение за олимпийское золото
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии
- Чемпион — чемпиону: Нэйтан Чен обратился к Михаилу Шайдорову
- "Мишабай, брат!": Димаш Кудайберген подарил Олимпийскому чемпиону железного коня