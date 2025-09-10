В своем Послании 8 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта — ключевой приоритет для страны и предложил создать отдельное министерство, ответственное за внедрение ИИ, передает BAQ.KZ. Цифровая трансформация, по его словам, должна стать фундаментом новой экономики.

Однако внедрение ИИ вызывает и тревогу — многие опасаются потерять работу из-за автоматизации. Это не только казахстанская проблема, а общемировая тенденция, показал международный опрос, проведённый Schwartz Reisman Institute при Университете Торонто.

Согласно исследованию, 54% людей в 21 стране считают, что в ближайшее десятилетие их работу может заменить искусственный интеллект. Самый высокий уровень страха — в странах с преобладанием рутинного и низкоквалифицированного труда: Индия (75%), Пакистан (72%) и Индонезия (76%). В развитых странах, таких как Германия и Канада, опасения значительно ниже — там ИИ скорее воспринимается как помощник, а не конкурент.

Особенно защищены от автоматизации профессии, связанные с живым общением и сложными решениями: врачи скорой помощи, социальные работники, руководители. Эти специальности требуют эмоционального интеллекта, оперативных решений и стратегического мышления, где ИИ пока уступает человеку.

Руководящие должности, такие как менеджеры по персоналу, руководители производства и руководители строительных работ, защищены благодаря их зависимости от суждений, стратегии и командной координации. Несмотря на то, что некоторые управленческие задачи можно автоматизировать, основной человеческий фактор остаётся существенным.

Квалифицированные специалисты демонстрируют устойчивость. Должности специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также руководителей строительных работ по-прежнему сопротивляются автоматизации из-за своих физических и ситуационных требований. Эти профессии часто связаны со сложными, изменчивыми условиями, которые ИИ ещё только предстоит освоить.

Эксперты предупреждают: если не повышать квалификацию и не развивать навыки, то для работников с рутинной профессией риск быть заменённым ИИ становится реальностью.