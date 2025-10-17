С 5 по 8 ноября в Усть-Каменогорске вновь зазвучат трибуны — впервые за девять лет женская сборная Казахстана по хоккею сыграет домашний международный турнир, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Город, по праву считающийся колыбелью отечественного хоккея, примет женский чемпионат Азии, в котором за медали поборются команды Казахстана, Японии, Китая и Кореи.

Для казахстанской сборной это больше, чем просто турнир — это шанс доказать, что успехи последних лет не случайны. Напомним, на первом в истории женском чемпионате Азии, который прошёл в 2023 году в Китае, казахстанки завоевали бронзу, вырвав победу у Кореи в драматичной серии буллитов. Спустя несколько месяцев, на Азиатских играх, наша команда вновь громко заявила о себе, обыграв и Корею, и Китай, и поднявшись на вторую ступень пьедестала. Золото тогда досталось сборной Японии — лидеру азиатского женского хоккея и участнику грядущей Олимпиады-2026.

Теперь все четыре сильнейшие команды континента снова встретятся — и на этот раз на казахстанском льду. Турнир в Усть-Каменогорске станет настоящей проверкой мастерства и воли: японки занимают 7-е место в мировом рейтинге ИИХФ, китаянки — 12-е, Корея — 18-е, Казахстан — 22-е. При этом, в отличие от мужских сборных, женские команды этих стран уже давно играют в более высоких дивизионах, а Япония и вовсе считается постоянным участником элитного мирового первенства.

Для казахстанских болельщиков это событие — долгожданный шанс вновь поддержать национальную женскую сборную на родной арене. В последний раз это удавалось сделать в 2016 году, когда в Астане наша команда выиграла второй этап предолимпийской квалификации.