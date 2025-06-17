Чемпионат по стритфишингу завершился экологической акцией в Астане
Спортсмены очистили берег Есиля в рамках "Таза Қазақстан".
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В столице Казахстана состоялся первый открытый чемпионат по стритфишингу — современной дисциплине спортивной рыбалки, ориентированной на ловлю хищной рыбы в городских условиях, передает BAQ.KZ. Турнир прошёл на набережной реки Есиль, собрав 23 команды и 46 спортсменов со всей страны.
Соревнования, организованные управлением физической культуры и спорта акимата Астаны, проходили по международным правилам: участники ловили окуня, судака и щуку, соблюдая строгие минимальные размеры. Каждая поимка фиксировалась на фото и отпускалась обратно в реку, что подчёркивает экологичный характер турнира.
"Мы стараемся развивать современные и доступные формы активного отдыха в городе. Стритфишинг — это не просто рыбалка, это сочетание спорта, экологии и командного духа", — отметил судья Бахытжан Адильбеков.
После двух туров по три часа каждый, участники не только завершили соревнования, но и присоединились к экологической акции "Таза Қазақстан" — они собрали мусор на берегу и вывезли его на полигон. Финальным аккордом стала церемония награждения победителей.
Чемпионат также стал квалификационным этапом на национальное первенство, которое пройдет в сентябре. Как отметил судья-секретарь Андрей Рогов, победители могут претендовать на спортивные разряды вплоть до кандидата в мастера спорта.
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