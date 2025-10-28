В сербском городе Нови-Сад состоялся чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, где казахстанская спортсменка Шугыла Умирбек одержала блестящую победу, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Туркестанской области.

В весовой категории до 55 килограммов представительница Туркестанской области в напряжённом финальном поединке обыграла турецкую борца Тубу Демир со счётом 12:8 и завоевала титул чемпионки мира.

Триумф Шугылы стал гордостью не только для Туркестанской области, но и для всего Казахстана. Сразу после возвращения домой спортсменку принял и лично поздравил аким региона Нуралхан Кушеров.

"От всей души поздравляю вас с исторической победой! Это — не только успех Шугылы, но и большое достижение всей страны и Туркестанского региона. Это результат мужества, труда и системной поддержки спорта в области. Мы верим, что этот победный путь приведёт вас на Олимпийские игры", — отметил глава региона.

В знак признательности аким вручил Шугыле благодарственное письмо и ключи от автомобиля. Личный тренер чемпионки Нуржигит Еримбетов также был награждён благодарственным письмом и денежным вознаграждением, а директор спортивной школы имени Абдисалама Нурмаханова Даурен Танирбергенов — благодарственным письмом.

Шугыла Умирбек поблагодарила руководство области за внимание и поддержку, подчеркнув, что теперь её главная цель — Олимпийские игры. Спортсменка и её тренер намерены усилить тренировки и совершенствовать технику, чтобы достойно представить Казахстан на международной арене.

Отметим, что борьба, в том числе женская, активно развивается в Туркестанской области. Только за последние годы женщины-борцы региона завоевали 17 медалей на чемпионатах Азии и 5 — на чемпионатах мира.