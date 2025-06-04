Капитальный ремонт единственной в Костанае детской областной больницы начали в 2020 году и обещали закончить к 2021 году. Но пошел уже шестой год с того момента, как начались ремонтные работы, а воз, как говорится, и ныне там. Детская больница по-прежнему не отремонтирована, всех заболевших детей области отправляют в здание многопрофильной больницы, в которой до этого был ковидный госпиталь. Судебные тяжбы между подрядчиком и управлением здравоохранения привели только к тому, что на объект здравоохранения требуется всё больше средств из бюджета. Корреспонденту BAQ.KZ удалось выяснить, что в этом году разрабатывается новая проектно-сметная документация. Только уже не на капитальный ремонт здания детской областной больницы, а на его реконструкцию.

Хроника долгостроя: с чего всё началось?

История ремонта здания главного лечебного учреждения для детей Костанайской области началась в 2019 году, когда больницу официально закрыли на капитальный ремонт. В июле 2020 года заказчик в лице руководства ГКП "Костанайская детская областная больница" и подрядчик ТОО "Вершина" заключили договор на проведение капитального ремонта здания больницы на сумму 1 млрд 200 млн тенге. Подрядная организация успела освоить чуть более 900 млн тенге, которые ей перечислили из бюджета области. Однако ТОО не завершило обещанные работы, тогда заказчик расторг договор. Но подрядчик подал в суд на заказчика, и началась череда судебных тяжб. Их результатом стало то, что компания сначала выиграла иск в областном суде, который признал расторжение договора о капитальном ремонте незаконным. Тогда руководство больницы оспорило это решение в Верховном суде, но тоже безуспешно.

Верховный суд РК также признал расторжение в одностороннем порядке договора незаконным и обязал заказчика направить проектно-сметную документацию на корректировку. Однако медучреждение не спешило исполнять данное решение.

Суды, подрядчик и замороженные работы

Судебные разбирательства длились больше двух лет. Всё это время ремонтные работы простаивали, а больным детям предоставили для лечения здание многопрофильной больницы, в которой во время ковида был инфекционный госпиталь. В октябре 2022 года Костанайскую область с рабочим визитом посетила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. Она побывала и в здании детской областной больницы, капитальный ремонт которого так и не был завершен. Министр заявила на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, что ремонт выполнен на 90%, а судебные разбирательства уже разрешились.

"Будет заключаться новый договор на ремонт детской больницы с участием акимата Костанайской области. Ремонт завершат в ближайшее время", — заявляла осенью 2022 года Ажар Гиният.

Она также сообщила, что посетила лечебное учреждение, в которое перевели маленьких пациентов, и пояснила, что это отдельно стоящее здание, лечение идет согласно протоколам, санитарные нормы полностью соблюдены, хотя также отметила, что и этому зданию требуется ремонт.

На том же брифинге было заявлено, что договор с подрядчиком, который был сначала заключен, а потом расторгнут в 2020 году, подвергнут корректировке.

Тогда же министру задавались вопросы и о задержке заработной платы сотрудникам детской областной больницы, которые были переведены на работу в многопрофильную больницу. Ажар Гиният тогда ответила, что при посещении этого лечебного учреждения ей лично из персонала никто не пожаловался. Чуть позже аргумент о задержке зарплаты использует руководитель подрядной организации ТОО "Вершина".

Обещания чиновников и провал сроков

В конце 2022 года заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов также рапортовал, что завершить ремонт детской областной больницы планируется в первом полугодии 2023 года. Однако ни в первом, ни даже во втором полугодии 2023 года ремонтные работы здания лечебного учреждения для детей так и не завершили.

Ситуация вокруг проблемного объекта оставалась очень напряженной, и в августе 2023 года больницу посетил сам аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Визит был связан с тем, что между подрядной организацией и руководством больницы прошли очередные судебные разбирательства, на этот раз уже в суде апелляционной инстанции. Согласно решению суда, подрядчик был обязан вернуть больнице исполнительную документацию на тот объем работ, который уже выполнен.

"В этой истории поставлена точка. Она длится уже три года, с 2020 года, когда ремонт начался и никак не может завершится. Но скоро все закончится. Главное, чтобы управление здравоохранения быстро посчитало объем выполненных работ, чтобы знать, сколько средств нужно выделить из областного бюджета, чтобы дофинансировать ремонт", - сказал тогда во время визита в больницу Кумар Акскалов.

Руководитель управления здравоохранения акимата сообщил в ответ, что исполнительной документации у него по-прежнему нет. В связи с этим никто не знает, какие работы выполнены, а какие нет.

Главный врач детской областной больницы Нурлан Ержанов сообщал, что света в здании больницы нет, потому что объект долго простаивал и электричество отключили за долги. Ремонт на тот момент не был завершен, по мнению главного врача, процентов на 20.

Руководитель ТОО "Вершина" Талгат Хамитов после этого визита заявил, что с 2020 года — начала ремонта здания детской областной больницы — говорит о том, что проектно-сметная документация нуждается в доработке. Он пояснял: конкурс на капитальный ремонт детской областной больницы Костаная проводился во время ковидной пандемии, поэтому всё проходило в упрощённом порядке. В связи с этим множество упущений. Тогда власти объясняли, что здание больницы нужно заново обследовать и изучить проектно-сметную документацию, которая себя изжила.

В итоге до обещанной акимом Костанайской области точки в ремонте детской областной больницы дело ни в 2023, ни в 2024 годах так и не дошло. Напротив, в начале февраля 2024 года ситуация только усугубилась. Руководитель управления экономики и бюджета планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазина, выступая на сессии областного маслихата заявила, что на текущий ремонт детской областной больницы решено выделить более 1,5 млрд тенге. Эта новость стало для жителей региона настоящим шоком. Ведь на так и не оконченный капитальный ремонт здания больницы выделили 1,2 млрд тенге - на 300 млн тенге меньше, чем на обычный текущий ремонт. Как такое возможно?

Финансовые вопросы и обвинения в недобросовестности

Возмущение общественности было настолько сильным, что уже в середине февраля 2024 года представители управления здравоохранения провели брифинг, на котором им подробно пришлось разъяснить выделение такой огромной суммы на простой текущий ремонт здания больницы.

"В 2020 году на капитальный ремонт больницы выделили 1,2 млрд тенге. Невыполненных работ на тот момент оставалось на сумму около 500 млн тенге. Но за три четыре года судебных тяжб и простоя строительные материалы подорожали в 2,5-3 раза. Вот так получилось, что 500 млн тенге превратились в 1,5 млрд тенге", - объяснял в феврале 2024 года руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Он отметил, что, если 1,5 млрд тенге разделить на количество квадратов здания больницы - 14 000 кв.м, то стоимость одного квадратного метра будет равняться 105 000 тенге. А это совсем небольшие траты с учетом подорожавших стройматериалов и возросшей зарплаты строителей. Джандаев также пояснил, что смету рассчитала специальная программа, а в ходе технического обследования проектно-сметная документации была доработана с учетом мнения представителей подрядной организации.

Но руководитель ТОО Талгат Хамитов снова всех огорошил, заявив, что никаких 1,5 млрд тенге не требуется, а его организация завершит ремонт больницы всего за 300 млн тенге. А выделение огромных средств обосновал тем, что у больницы на тот момент скопилась кредиторская задолженность по зарплатам сотрудникам. И даже выявились проблемы с хищением средств.

"Теперь управление здравоохранения пытается прикрыться капитальным ремонтом, чтобы на самом деле потратить эти 1,5 млрд тенге на выплаты зарплат", - парировал тогда Талгат Хамитов.

Уже через месяц после этих заявлений стало известно, что управление здравоохранения Костанайской области отказалось от текущего ремонта здания детской больницы. И вместо него планирует провести реконструкцию. Как сообщил все тот же руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев, после возмущения общественности о выделении 1,5 млрд тенге на текущий ремонт больницы, была создана рабочая группа под председательством акима региона. На ней решалось, что делать с долгостроем, в итоге управлению здравоохранения дали установку - не проводить работы по текущему ремонту.

В это же время к проблемам скандального костанайского долгостроя подключилась прокуратура Костанайской области. Представители надзорного органа провели проверку и установили, что "часть денежных средств в адрес ТОО "Вершина" перечислена из бюджета от заказчика - ГКП "Костанайская детская областная больница" необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ". Такое заявление тогда распространила в СМИ пресс-служба прокуратуры региона и добавила, что начало досудебное расследование по статье 361 УК РК - "Злоупотребление должностными полномочиями". Кого при этом хотели привлечь к уголовной ответственности - руководителя ТОО "Вершина", руководителя управления здравоохранения или главного врача детской областной больницы так и осталось загадкой. В итоге не привлекли никого.

От капитального ремонта — к реконструкции: официальное признание провала

В конце 2024 года акимат Костанайской области официально заявил, что капитальный ремонт здания детской больницы, который считался выполненным на 90%, признан неэффективным. Было принято решение вновь провести техническое обследование здания и поручить разработать новую проектно-сметную документацию. Теперь уже не на капитальный ремонт, а на реконструкционные работы. Проектировщик, проводивший техническое обследование, сообщил, что в прежней проектно-сметной документации очень много нарушений. И ее нужно переделывать.

Гражданский контроль: как активисты бьют тревогу

В это время на проблемный долгострой впервые обратили внимание активисты республиканского движения "Жаңа адамдар". Они приехали в Костанай и вручили руководителю областного управления здравоохранения Данияру Жандаеву специальную антинаграду — уменьшенную копию опоры столичного ЛРТ, ставшей символом затянувшихся строек.

В мае этого года активисты вновь вернулись в Костанай, чтобы проверить, как продвигается ремонт детской областной больницы. Они были удивлены еще сильнее: здание больницы осталось в том же состоянии, в каком они его оставили чуть больше года назад.

"Такого не должно быть, чтобы лечебное учреждение для детей, единственное в области, не могли так долго отремонтировать, поэтому мы приехали в Костанай сначала в 2023 году, чтобы привлечь внимание властей к этому объекту. Тогда мы не только вручили копию ЛРТ, но и наградили руководителя управления здравоохранения области "черной меткой" за этот долгострой. К нашему удивлению, господин Джандаев отреагировал на это очень бурно, писал нам оскорбление в социальных сетях, блокировал комментарии. Такое поведение чиновника облздарва недопустимо", - сообщил нам пресс-секретарь движения "Жана адамдар" Алпамыс Абилов.

В этом году, вновь вернувшись в Костанай с проверкой и не увидев никаких продвижений в ремонте, активисты повесили на воротах, установленных вокруг здания детской областной больницы плакат с вопросом: "Аурухана кайда?" "Где больница?". А еще установили у здания трехметровую стелу "Народный гнев".

"Мы не хотим, чтобы потраченные на ремонт здания больницы миллиарды бюджетных тенге ушли в никуда. Мы считаем, что затягивание с ремонтом - это нарушение прав детей на доступ к качественной медицинской помощи. Мы не оставим эту ситуацию, пока она не разрешится", - добавил Алпамыс Абилов.

Кто теперь отвечает за стройку?

На данный момент "черная метка" перешла от руководителя управления здравоохранения Костанайской области Данияра Джандаева самому недостроенному объекту. Когда же активисты ее заберут? На этот вопрос мы попытались получить ответ в управления здравоохранения. Но там нам ответили, что больше не являются администратором ремонтных работ и попросили адресовать все вопросы управлению строительства региона.

"Насколько мне известно, новая проектно-сметная документация разрабатывается и скоро должна уйти на экспертизу. За более подробными деталями обращайтесь к вышестоящему руководству", - пояснила специалист отдела технического надзора управления строительства акимата Костанайской области Жадра Баймухамбетова.

Редакция запросила информацию у заместителя руководителя управления строительства Лидии Беленко. Она подтвердила: проектно-сметная документация по продолжению ремонта здания детской областной больницы почти готова.

"Только теперь ПСД разрабатывается не на капитальный ремонт, а на реконструкцию. В связи с этим, согласно нормам, заказчиком работ является наше ведомство, а не управление здравоохранения, как было раньше, когда речь шла о текущем или капитальном ремонте", - объяснила Беленко.

По ее словам, ПСД должна зайти на государственную экспертизу 10 июня этого года. Экспертиза займет определенное время, потом нужно будет время на определения подрядчика по реконструкции здания больницы, проведение конкурса на сайте госзакупок, заключение договора и так далее. В общем, процедура небыстрая.

"Но в любом случае в этом году мы планируем, что работы по реконструкции здания детской областной больницы точно начнутся. Если будет хорошая погода и все пойдет без проблем, возможно, и закончим ее в этом году", - заверила Лидия Беленко.

Вопросы без ответов: почему провалилась старая ПСД?

Сколько именно обойдутся новые реконструкционные работы, пока неизвестно — точную сумму назовут только после прохождения проектно-сметной документацией государственной экспертизы. Однако остаются без ответа ключевые вопросы: как прежняя ПСД с множеством нарушений смогла пройти экспертизу, и кто понесёт ответственность за долгострой, продолжающийся уже много лет? Эти вопросы, похоже, по-прежнему остаются без реакции со стороны уполномоченных органов.

В Ассоциации строителей Костанайской области, комментируя вопрос о причинах некачественной проектно-сметной документации, сослались на особенности системы госзакупок, действовавшей на момент проведения тендера в 2019 году. Тогда правила не предусматривали приоритет для местных подрядчиков, и конкурс на капитальный ремонт детской областной больницы выиграло ТОО "Вершина" из Экибастуза.

По мнению представителей строительных и медицинских организаций, с иногородними компаниями сложнее выстраивать контроль: они чаще стремятся снизить затраты, максимально удешевляя работы, чтобы получить прибыль. Кроме того, в случае выявления недоделок после завершения ремонта таких подрядчиков гораздо сложнее привлечь к переделке.

Новые правила — новые надежды?

"В этом году все изменилось. Система госзакупок теперь регулирует приход местных компаний, которым в 99% случаев отдается предпочтение. Кроме того, теперь нужно подтвердить опыт работы документально и внести денежное обеспечение на депозит прежде, чем приступить к работе. Это отсеивает фирмы с поддельным опытом работы и с плохой платежеспособностью", - пояснили в Ассоциации строителей Костанайской области.

А что с ответственными за капитальный ремонт, который еще в конце прошлого года власти Костанайской области официально признали несостоятельным? В начале этого года глава департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Бауыржан Узынжас лишь лаконично заявил, что "ремонт здания детской областной больницы находится на особом контроле". В чем именно заключается этот контроль — костанайцы гадают до сих пор.

Между тем в самой больнице сменился главный врач. А вот руководитель управления здравоохранения области Джандаев — несмотря на многочисленную критику, вручение антипремий и, по сути, "чёрную метку" от общественности — продолжает занимать свою должность.

Парадокс долгостроя: 6 лет ремонта, который можно было завершить за год

Ситуация с завершением строительства детской областной больницы сегодня выглядит парадоксально. Казалось бы, речь шла всего лишь о капитальном ремонте, который можно было бы завершить за один год. Однако работы затянулись на несколько лет. Причём уже в процессе ремонта "вдруг" выяснилось, что проектно-сметная документация, прошедшая все стадии государственной экспертизы, содержит массу нарушений. Теперь готовится новая ПСД — уже не на ремонт, а на полноценную реконструкцию, то есть масштабную переделку здания. Получается, переделывать будут тот самый ремонт, который в 2023 году официально оценивался как завершённый на 90% и на который уже было потрачено свыше 1,2 миллиарда тенге из бюджета?

Так и хочется задать ещё один вопрос: где логика? Но, похоже, ответа на него уже не будет — как не было и на куда более важные. Кто несёт ответственность за некачественную проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу? Почему никто не понёс наказания за ремонт, растянувшийся на шесть лет и до сих пор не завершённый? Пока остаётся надеяться лишь на общественный контроль и на активистов, которые пообещали следить за ситуацией до полного завершения работ в детской областной больнице Костаная.