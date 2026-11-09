Четверо рыбаков заблудились в камышах на Бухтарминском водохранилище
9 Ноября 2026, 08:54
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9 Ноября 2026, 08:549 Ноября 2026, 08:54
190Фото: МЧС РК
В районе Самар четверым мужчинам, отправившимся на рыбалку, потребовалась помощь спасателей.
С наступлением темноты рыбаки потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выбраться из густых зарослей камыша. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Обнаружив мужчин, спасатели сопроводили их до автомобиля.
Происшествие обошлось без последствий - медицинская помощь никому не потребовалась.
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