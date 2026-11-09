Четверо рыбаков заблудились в камышах на Бухтарминском водохранилище

В районе Самар четверым мужчинам, отправившимся на рыбалку, потребовалась помощь спасателей.

С наступлением темноты рыбаки потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выбраться из густых зарослей камыша. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Обнаружив мужчин, спасатели сопроводили их до автомобиля.

Происшествие обошлось без последствий - медицинская помощь никому не потребовалась.