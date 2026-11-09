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Четверо рыбаков заблудились в камышах на Бухтарминском водохранилище

9 Ноября 2026, 08:54
АВТОР
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МЧС РК 9 Ноября 2026, 08:54
9 Ноября 2026, 08:54
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Фото: МЧС РК

В районе Самар четверым мужчинам, отправившимся на рыбалку, потребовалась помощь спасателей.

С наступлением темноты рыбаки потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выбраться из густых зарослей камыша. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Обнаружив мужчин, спасатели сопроводили их до автомобиля.

Происшествие обошлось без последствий - медицинская помощь никому не потребовалась.

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