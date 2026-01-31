Четверо, включая детей, погибли при пожаре в России
По факту возбуждено уголовное дело.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края РФ, погибли двое взрослых и двое детей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Интерфакс".
"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - говорится в сообщении Следственного управления СКР по региону.
Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.
По факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
