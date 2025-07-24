Четверо жителей Жамбылской области осуждены за религиозный радикализм
За пропаганду розни — два года тюрьмы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жамбылский районный суд признал виновными четырех жителей села Бірлесу Енбек в распространении экстремистских материалов и приговорил каждого к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает BAQ.KZ.
По данным правоохранительных органов, задержание произошло в начале текущего года по указанию прокуратуры. Сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности выявили группу, занимавшуюся публикацией в социальных сетях аудио- и видеоматериалов нетрадиционного религиозного толка, запрещённых на территории Республики Казахстан.
"В ходе обыска у подозреваемых были изъяты носители информации, содержащие материалы, разжигающие религиозную рознь", — уточнили в ведомстве.
Суд признал фигурантов дела виновными по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК — разжигание религиозной розни. Приговоры вступили в законную силу.
Прокуратура напоминает, что за распространение материалов, пропагандирующих религиозную, национальную или социальную рознь, предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее КНБ пресек деятельность религиозных радикалов в ряде регионов страны.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- "Жалко её": потерпевший по делу Кайрат предложил отпустить её мать под домашний арест
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": пострадавшие бизнесмены до сих пор не получили помощи