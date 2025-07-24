Жамбылский районный суд признал виновными четырех жителей села Бірлесу Енбек в распространении экстремистских материалов и приговорил каждого к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, задержание произошло в начале текущего года по указанию прокуратуры. Сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности выявили группу, занимавшуюся публикацией в социальных сетях аудио- и видеоматериалов нетрадиционного религиозного толка, запрещённых на территории Республики Казахстан.

"В ходе обыска у подозреваемых были изъяты носители информации, содержащие материалы, разжигающие религиозную рознь", — уточнили в ведомстве.

Суд признал фигурантов дела виновными по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК — разжигание религиозной розни. Приговоры вступили в законную силу.

Прокуратура напоминает, что за распространение материалов, пропагандирующих религиозную, национальную или социальную рознь, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее КНБ пресек деятельность религиозных радикалов в ряде регионов страны.