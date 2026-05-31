Четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026 стартовал в Алматы

В Алматы начался четвертьфинальный этап III открытого Кубка по шахматам Senat Open-2026. За путевки в следующий раунд турнира борются 160 участников — победители отборочных этапов, депутаты маслихата, члены общественного совета, представители СМИ и других сфер.

Турнир проходит при поддержке Сената Парламента Республики Казахстан, маслихата города Алматы и организован Казахстанской федерацией шахмат.

С приветственным словом к участникам обратился председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев. Он отметил, что Senat Open стал площадкой, объединяющей людей разных профессий и возрастов.

"Senat Open — это уникальная площадка, объединяющая людей самых разных профессий и возрастов. Этот этап имеет особое значение. Лучшие шахматисты будут защищать честь Алматы на следующем этапе. Желаю всем удачи. Пусть победит сильнейший", — сказал Меиржан Отыншиев.

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Бекет Жароков подчеркнул любительский характер турнира. По его словам, Senat Open объединяет людей, которые искренне любят шахматы, независимо от профессии и статуса.

Кроме того, организаторы отметят победителей в 10 специальных номинациях. Награды предусмотрены для ветеранов, женщин, госслужащих, работников нацкомпаний, депутатов и сотрудников аппарата маслихата, членов Общественного совета, представителей силовых структур и правоохранительных органов, работников здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, а также представителей СМИ.