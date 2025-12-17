Казахстан входит в число стран, имеющих свою нишу на мировом рынке по объёму добычи нефти. Однако в последние годы эксперты и представители власти всё чаще говорят о необходимости отказа от сырьевой модели и перехода к глубокой переработке углеводородного сырья. Один из ключевых вопросов в этом контексте — что даст экономике страны строительство четвёртого нефтеперерабатывающего завода, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Полной перерабатывающей мощности в ближайшие годы может не хватить"

В сентябре этого года была разработана долгосрочная концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. В документе предусмотрено и строительство четвёртого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане.

На прямой вопрос "чем обусловлена необходимость строительства нового НПЗ?" ответил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Действительно, в ближайшие годы полной мощности по переработке нефти может не хватить. В следующем году на трёх действующих нефтеперерабатывающих заводах страны будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем объёмы производства временно сократятся. Вместе с тем мы уже начали работы по увеличению мощности Шымкентского НПЗ — с 6 млн тонн до 12 млн тонн", — сообщил министр.

По его словам, на сегодняшний день Казахстан не экспортирует готовые нефтепродукты, а это — неиспользованный потенциал для бюджета.

"Нефтепродукты — это дополнительный источник дохода. Соседние Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в основном закупают нефтепродукты у России. У Казахстана есть возможность выйти на этот рынок, и мы должны ею воспользоваться", — отметил Ерлан Аккенженов.

Министр также остановился на логике размещения нового завода.

"Нефть сосредоточена на западе страны. Поэтому проект нефтеперерабатывающего завода планируется реализовать в Западном Казахстане", — сказал он.

"Цель — переход от сырья к глубокой переработке"

Заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики, эксперт отрасли Талгат Макуов считает, что настало время переходить от сырьевой модели к производству продукции.

"Суть поставленной задачи — переход от сырьевой экономики к глубокой переработке углеводородного сырья. Необходимо довести объёмы переработки нефти до 39–40 млн тонн в год", — заявил Талгат Макуов.

По данным, ежегодно в Казахстане добывается 90–100 млн тонн нефти, однако значительная часть этого объёма экспортируется в сыром виде.

"Достичь поставленной цели планируется за счёт максимального использования потенциала расширения действующих заводов и строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса", — пояснил он.

Каким будет новый завод

По оценке Талгата Макуова, для строительства нового НПЗ будут отобраны инвесторы.

"Строительство нового нефтеперерабатывающего завода планируется в период с 2028 по 2040 годы. Ключевая особенность предприятия — современная топливно-нефтехимическая конфигурация", — отметил эксперт.

По его словам, завод будет работать по гибкой схеме, в зависимости от спроса на рынке будут производиться:

бензин,

дизельное топливо,

авиационный керосин,

а также нефтехимическая продукция:

бензол,

ароматические соединения,

альдегиды и другие продукты нефтехимии.

Государственная концепция: поэтапная реализация

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов подчеркнул, что реализация проекта будет проходить поэтапно в соответствии с государственной концепцией.

"8 сентября 2025 года в Послании народу Казахстана Глава государства отметил необходимость глубокой переработки углеводородного сырья", — напомнил вице-министр.

По его словам, концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы утверждена постановлением Правительства.

Согласно концепции:

в 2028–2030 годах — разработка предварительного технико-экономического обоснования (pre-FEED);

в 2030–2032 годах — подготовка проектно-сметной документации;

в 2032–2040 годах — строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год.

Каков потенциал действующих НПЗ

По словам Сунгата Есимханова, существующие нефтеперерабатывающие заводы обладают рядом преимуществ:

опытные кадры;

развитая инфраструктура;

нефтепроводы;

железнодорожная и автодорожная сеть;

источники энергии и погрузочные эстакады.

Эти факторы позволяют принимать решение о строительстве нового завода взвешенно и без спешки.

Рост потребления и проблема дизельного топлива

В концепции также учитывается рост численности населения. Согласно прогнозам, население Казахстана увеличится с 20 млн до 27,7 млн человек, что приведёт к росту спроса на дизельное топливо.

По расчётам:

в 2030 году после расширения Шымкентского НПЗ образуется профицит дизельного топлива в объёме 1,8 млн тонн;

в 2030–2036 годах спрос вырастет ещё на 2 млн тонн;

к 2040 году, после запуска нового завода, внутренний рынок будет полностью обеспечен, что откроет возможности для экспорта.

Цена и инфляция: решит ли всё завод?

Экономист Расул Рысмамбетов высказал своё мнение по этому вопросу.

"Говорить о том, что новый нефтеперерабатывающий завод сразу повлияет на цены на топливо, сложно. Сегодня основная проблема — контрабанда горюче-смазочных материалов, то есть их незаконный вывоз", — отметил экономист.

По его словам, ещё один важный момент — ценовая политика.

"Перед тем как инвестировать в строительство завода, инвестор должен увидеть, что цены на топливо достигли рыночного уровня. Если они не сопоставимы с ценами в соседних странах, частный инвестор без государственных гарантий на такой проект не пойдёт", — заявил Расул Рысмамбетов.

Эксперт также затронул вопрос инфляции.

"До выхода цен на рыночный уровень возможен определённый инфляционный прессинг. Однако после прохождения этого коридора ситуация стабилизируется", — резюмировал он.

Четвёртый нефтеперерабатывающий завод — это не отдельный проект, а часть долгосрочного энергетического и экономического курса Казахстана. Сначала расширение действующих мощностей, затем строительство нового комплекса — это поэтапная стратегия с просчитанными рисками.

При этом ключевым фактором остаётся не сам завод, а рынок, ценовая политика и инвестиционная среда.