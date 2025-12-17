Четвёртый НПЗ и ставка на экспорт: как Казахстан меняет нефтяную стратегию
Новая концепция до 2040 года предусматривает расширение действующих НПЗ и строительство нового комплекса.
Казахстан входит в число стран, имеющих свою нишу на мировом рынке по объёму добычи нефти. Однако в последние годы эксперты и представители власти всё чаще говорят о необходимости отказа от сырьевой модели и перехода к глубокой переработке углеводородного сырья. Один из ключевых вопросов в этом контексте — что даст экономике страны строительство четвёртого нефтеперерабатывающего завода, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
"Полной перерабатывающей мощности в ближайшие годы может не хватить"
В сентябре этого года была разработана долгосрочная концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. В документе предусмотрено и строительство четвёртого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане.
На прямой вопрос "чем обусловлена необходимость строительства нового НПЗ?" ответил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
"Действительно, в ближайшие годы полной мощности по переработке нефти может не хватить. В следующем году на трёх действующих нефтеперерабатывающих заводах страны будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем объёмы производства временно сократятся. Вместе с тем мы уже начали работы по увеличению мощности Шымкентского НПЗ — с 6 млн тонн до 12 млн тонн", — сообщил министр.
По его словам, на сегодняшний день Казахстан не экспортирует готовые нефтепродукты, а это — неиспользованный потенциал для бюджета.
"Нефтепродукты — это дополнительный источник дохода. Соседние Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в основном закупают нефтепродукты у России. У Казахстана есть возможность выйти на этот рынок, и мы должны ею воспользоваться", — отметил Ерлан Аккенженов.
Министр также остановился на логике размещения нового завода.
"Нефть сосредоточена на западе страны. Поэтому проект нефтеперерабатывающего завода планируется реализовать в Западном Казахстане", — сказал он.
"Цель — переход от сырья к глубокой переработке"
Заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики, эксперт отрасли Талгат Макуов считает, что настало время переходить от сырьевой модели к производству продукции.
"Суть поставленной задачи — переход от сырьевой экономики к глубокой переработке углеводородного сырья. Необходимо довести объёмы переработки нефти до 39–40 млн тонн в год", — заявил Талгат Макуов.
По данным, ежегодно в Казахстане добывается 90–100 млн тонн нефти, однако значительная часть этого объёма экспортируется в сыром виде.
"Достичь поставленной цели планируется за счёт максимального использования потенциала расширения действующих заводов и строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса", — пояснил он.
Каким будет новый завод
По оценке Талгата Макуова, для строительства нового НПЗ будут отобраны инвесторы.
"Строительство нового нефтеперерабатывающего завода планируется в период с 2028 по 2040 годы. Ключевая особенность предприятия — современная топливно-нефтехимическая конфигурация", — отметил эксперт.
По его словам, завод будет работать по гибкой схеме, в зависимости от спроса на рынке будут производиться:
-
бензин,
-
дизельное топливо,
-
авиационный керосин,
а также нефтехимическая продукция:
-
бензол,
-
ароматические соединения,
-
альдегиды и другие продукты нефтехимии.
Государственная концепция: поэтапная реализация
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов подчеркнул, что реализация проекта будет проходить поэтапно в соответствии с государственной концепцией.
"8 сентября 2025 года в Послании народу Казахстана Глава государства отметил необходимость глубокой переработки углеводородного сырья", — напомнил вице-министр.
По его словам, концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы утверждена постановлением Правительства.
Согласно концепции:
-
в 2028–2030 годах — разработка предварительного технико-экономического обоснования (pre-FEED);
-
в 2030–2032 годах — подготовка проектно-сметной документации;
-
в 2032–2040 годах — строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год.
Каков потенциал действующих НПЗ
По словам Сунгата Есимханова, существующие нефтеперерабатывающие заводы обладают рядом преимуществ:
-
опытные кадры;
-
развитая инфраструктура;
-
нефтепроводы;
-
железнодорожная и автодорожная сеть;
-
источники энергии и погрузочные эстакады.
Эти факторы позволяют принимать решение о строительстве нового завода взвешенно и без спешки.
Рост потребления и проблема дизельного топлива
В концепции также учитывается рост численности населения. Согласно прогнозам, население Казахстана увеличится с 20 млн до 27,7 млн человек, что приведёт к росту спроса на дизельное топливо.
По расчётам:
-
в 2030 году после расширения Шымкентского НПЗ образуется профицит дизельного топлива в объёме 1,8 млн тонн;
-
в 2030–2036 годах спрос вырастет ещё на 2 млн тонн;
-
к 2040 году, после запуска нового завода, внутренний рынок будет полностью обеспечен, что откроет возможности для экспорта.
Цена и инфляция: решит ли всё завод?
Экономист Расул Рысмамбетов высказал своё мнение по этому вопросу.
"Говорить о том, что новый нефтеперерабатывающий завод сразу повлияет на цены на топливо, сложно. Сегодня основная проблема — контрабанда горюче-смазочных материалов, то есть их незаконный вывоз", — отметил экономист.
По его словам, ещё один важный момент — ценовая политика.
"Перед тем как инвестировать в строительство завода, инвестор должен увидеть, что цены на топливо достигли рыночного уровня. Если они не сопоставимы с ценами в соседних странах, частный инвестор без государственных гарантий на такой проект не пойдёт", — заявил Расул Рысмамбетов.
Эксперт также затронул вопрос инфляции.
"До выхода цен на рыночный уровень возможен определённый инфляционный прессинг. Однако после прохождения этого коридора ситуация стабилизируется", — резюмировал он.
Четвёртый нефтеперерабатывающий завод — это не отдельный проект, а часть долгосрочного энергетического и экономического курса Казахстана. Сначала расширение действующих мощностей, затем строительство нового комплекса — это поэтапная стратегия с просчитанными рисками.
При этом ключевым фактором остаётся не сам завод, а рынок, ценовая политика и инвестиционная среда.
