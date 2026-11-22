Четыре автомобиля столкнулись в центре Караганды: два человека госпитализированы
Авария произошла на проспекте Бухар жырау. В ДТП участвовали Lada Priora, Chery, Kia Optima и Chevrolet Aveo.
22 Ноября 2026, 12:31
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22 Ноября 2026, 12:3122 Ноября 2026, 12:31
162Фото: Pixabay.com
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло в центре Караганды. В результате столкновения два человека обратились за медицинской помощью.
Авария случилась 21 ноября около 16:00 на проспекте Бухар жырау. Участниками ДТП стали автомобили Lada Priora, Chery, Kia Optima и Chevrolet Aveo.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что водителей двух машин доставили в медицинское учреждение.
«В результате ДТП водители автомашин Lada Priora и Chery доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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