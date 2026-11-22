Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло в центре Караганды. В результате столкновения два человека обратились за медицинской помощью.

Авария случилась 21 ноября около 16:00 на проспекте Бухар жырау. Участниками ДТП стали автомобили Lada Priora, Chery, Kia Optima и Chevrolet Aveo.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что водителей двух машин доставили в медицинское учреждение.